Starbucks vaatii asiakkailta kasvomaskeja

Starbucks-kahvilaketju on ilmoittanut edellyttävänsä asiakkailta kasvomaskia kaikissa toimipisteissään Yhdysvalloissa.

Yhtiön mukaan 15. heinäkuuta voimaan astuvalla linjauksella suojellaan sekä työntekijöitä että asiakkaita.

– Yrityksemme haluaa toimia rakentavasti ja tukea terveysviranomaisia ja hallitusta Covid-19:n leviämisen estämiseksi, Starbucks kertoo tiedotteessa.

Drive-thru-ajokaistojen, noutopisteiden ja Starbucks Delivers -kuljetuspalveluiden käyttö ei edellytä kasvomaskin käyttöä.

CBS Newsin mukaan San Diegosta kotoisin oleva joogaopettaja aiheutti kesäkuun lopulla kohun raivottuaan Facebook-päivityksessä Starbucksin työntekijälle, joka oli pyytänyt asiakasta pitämään kasvomaskia. Työntekijä vetosi aluehallinnon terveyslinjauksiin.

Joogaopettajan raivon kohteeksi joutuneelle työntekijälle kerättiin myöhemmin yli 100 000 dollaria GoFundMe-kampanjan kautta.

Our priority is the health and well-being of our partners (employees) and customers. Starting July 15, U.S. company-owned Starbucks locations will require customers to wear facial coverings while visiting the café. Learn more: https://t.co/ldDfwTRe3n pic.twitter.com/1m0cMKChoV

— Starbucks News (@StarbucksNews) July 9, 2020