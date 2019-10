Simon Elo: Sosialismia ilmastonmuutoksen varjolla

Kirjoittajan mukaan ilmastonmuutoksella pelottelu on helposti vain raakaa vallankäyttöä.

Tuttavani kertoo, kuinka hänen alakouluikäinen lapsensa oli tullut hämmentyneenä koulusta kotiin ja kysynyt vanhemmiltaan, että milloin se ilmastonmuutos tulee. Koulussa oli katsottu oppitunnilla Greta Thunbergin tunteikas puhe.

Ihmettelen, kuinka vieritämme median kautta vastuuta ilmastonmuutoksen hoidosta lapsillemme. Se kertoo minulle aikuisten kypsymättömyydestä. Se kertoo minulle ilmastoliikkeen kypsymättömyydestä, jos sen valovoimaisin edustaja on 16-vuotias nuori. Vastuu on valtioiden, yritysten ja yhteisöjen päätöksiä tekevien aikuisten. Niiden, jotka istuvat toimistossaan, kun lapset marssivat ilmastomielenosoituksessa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama luonnehti Münchenissä startup-konferenssissa Greta Thunbergia erikoislaatuiseksi johtajaksi, mutta myös hyvin nuoreksi. ”16-vuotiaan ei pitäisi joutua tekemään tällaista”, sanoi Obama. ”Hän on meille aikuisille vetoomus ja muistutus ottaa itse vastuu näistä asioista.” Olen samaa mieltä Barack Obaman kanssa. Teemme lapsillemme karhunpalveluksen, jos annamme yhdessä kuvan, että olisi lasten tehtävä korjata nyt se, jonka aikuiset ovat vuosikymmenten aikana rikkoneet.

Tästäkin kirjoituksestani joku pahastuu, mutta siksi ei pidä jättää mitään kirjoittamatta. Jos haluaa ymmärtää väärin, niin ymmärtää väärin. Joillakin on kova tarve näyttää olevansa ”ilmastotietoisempia” kuin toiset. Jos haluaa ymmärtää oikein, niin ymmärtää, että pidän ilmastonmuutosta vakavana haasteena koko ihmiskunnalle, mutta vaadin että vastuun ilmastonmuutoksen hoitamisesta ottavat aikuiset.

Aikuisillakin on oltava suhteellisuudentajua. Suomi on onnistunut siinä, että talous kasvaa, mutta viime vuosina päästöt ovat pienentyneet. Ilmastonmuutosta ei kuitenkaan ratkaista Suomessa. Suomen osuus maailman fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuvista hiilidioksidipäästöistä on 0,14 prosenttia. Euroopan unionin osuus on kymmenen prosenttia, ja vuonna 2030 sen arvioidaan olevan vain neljä prosenttia. Kehittyvät taloudet nousevat ja niiden suhteellinen osuus maailman päästöistä jatkaa kasvuaan.

Suomen vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat 56 miljoonaa tonnia, kun esimerkiksi Intian päästöt ovat 2,5 miljardia tonnia. Intian hiilidioksidipäästöt kasvavat vuodessa yli kaksi kertaa koko Suomen päästöjen verran. Kiinan hiilidioksidipäästöt voivat kasvaa kuukaudessa Suomen vuosipäästöjen verran. Esimerkkejä voisi mainita enemmänkin, mutta oleellista on ymmärtää, että Suomi voi tehdä vain oman osansa. Suurin osa Suomen hiilidioksidipäästöistä tulee lämmön- ja energiantuotannosta. Olen jo vaihtanut asuntoni lämmityksen öljystä ilmalämpöpumppuun ilman ilmastotukiaisia, joten minun omatuntoni on puhdas.

Ilmastonmuutoksella pelottelu on helposti vain raakaa vallankäyttöä. En hyväksy ilmastohysteriaa. Kuten meteorologi Petteri Taalas sanoo Talouselämän haastattelussa, niin ihmisiä eikä varsinkaan lapsia pidä syyllistää tuntemaan ilmastotuskaa. Uskonnollinen itseruoskinta karkottaa juuri ne tavalliset suomalaiset, jotka pitäisi vakuuttaa ympäristönsuojelun arvosta.

Jos edetään väärällä tavalla, niin ilmastotekojen maksaja on haja-asutusalueella tai pienemmässä kaupungissa asuva, polttomoottoriautolla ajava vähäpäästöinen Virtanen. Voittaja olisi punavihreiden mallissa kantakaupungissa Kallion ratikkakiskoilla kolisteleva viiksihipsteri, joka lentää kaukomaille kansainvälistymään joka vuosi, saisi kaupungissa ilmaisen joukkoliikenteen ja ei käytä polttomoottoriautoa. Oli se sitten kielletty tai ei. Autoileva helsinkiläinen ei saa keskustatunnelia, kiitos demareiden ja vihreiden.

Henkilöautoliikenteen päästöt ovat yhdeksän prosenttia kaikista päästöistä. Ilmastotekojen osalta on painotettava jotain muuta kuin vähäpäästöisen Virtasen kolmentonnin polttomoottoriautoa, jota hän tarvitsee perheensä kuskaamiseen ja töissä käymiseen.

”Autot kuuluvat teille” on kelpo sanonta. Yksityisautoilu on kansalaisoikeus. Suurimmassa osassa Suomea päivittäinen liikkuminen ei ole mahdollista ilman omaa autoa. Sipilän hallituksessa olin kansanedustajana päättämässä autoveron merkittävää kevennystä, jolla jo kannustimme Virtasta vaihtamaan vähäpäästöisempään autoon. Silti autoveron tuotto on kasvanut. Vaikutin vahvasti myös siihen, että ensi vuoden alusta lähtien ajoneuvovero kevenee.

Kansanedustajana kutsuin vasemmistoliittolaisia eduskunnan täysistunnossa sosialisteiksi. Vasemmistoliiton kansanedustajat paheksuivat käyttämääni ilmausta. Olen nyt huomannut, että olin väärässä. Ainakin Anna Kontulaa olisikin pitänyt kutsua kommunistiksi. Kontula linjasi muutama viikko sitten olevansa eduskunnan ainoa kommunisti.

Mielenkiintoista, että vielä armon vuonna 2019 kommunismin haamu vaeltaa vasemmistossa. Kirjailija Jari Tervon twiittiä lainaten totean Kontulalle: ”Olen iloinen, ettei teitä ole enempää.”

Anna Kontula kertoi Ylen Sannikka ja Ukkola -ohjelmassa kannattavansa 10 miljoonan euron omaisuuskattoa varakkaille. Kontula kutsui linjausta ”hyväksi aluksi”. Eikä siinä vielä kaikki. Puolueensa nuorisotoivo vasemmisto-opiskelijat linjasi, että ”ilmastoliikkeen on oltava naimisissa sosialismin kanssa, jotta meillä olisi vielä toivoa. Valinta ei ole kapitalismin ja sosialismin välillä, vaan tuhon ja sosialismin”.

Tämä on vasemmistolaista identiteettipolitiikkaa. Yhdysvalloissa yhä suurempi osa nuorista aikuisista ajattelee, että sosialismi on vastaus ympäristöongelmien hoitamiseen. Jos pitää valita tuhon ja sosialismin väliltä, niin valitsen tuhon. Silloin loppu on ainakin nopea eikä hidas kärsimys kohti tuhoa, kuten sosialismissa.

Kun ilmastonmuutosta käytetään keppihevosena sosialismin edistämiselle, niin silloin vahingoitetaan vakavasti ympäristönsuojelua. Parhaat ratkaisut ympäristöongelmien voittamiseksi syntyvät vapaassa markkinataloudessa, kun yksilöt ja yritykset kilpailevat toistensa kanssa osaamisellaan ja ideoillaan.

Punavihreät luovat nuorille paniikkia sen sijaan, että luotaisiin toivoa. Jopa Thunberg vaati, että on oltava paniikissa. Ympäristönsuojelun täytyy aina perustua toivonkipinään. Jos annetaan kuva, että toivoa ei ole niin peli on jo hävitty. Kaikkein vahingollisinta on olla perustamatta perhettä ilmastonmuutoksen vuoksi. Vapaaehtoisesti lapsettomien määrä on tutkitusti kasvanut merkittävästi viime vuosina. Uskon, että siinä on paljon ilmastonmuutoksella peloteltuja nuoria aikuisia. Voimmeko kutsua itseämme sivistysvaltioksi, jos lapsien arvoa mitataan päästöjen määrällä? Ilman lapsia ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta, joka on pelastamisen arvoinen.

IPCC linjasi raportissaan vuosi sitten, että ilman ydinvoiman lisärakentamista ilmastonmuutosta ei voida hillitä 1,5 asteeseen. Olkiluoto 3 tuottaa toiminnassa 15 prosenttia Suomen vuotuisesta sähköntarpeesta ilman suoria ilmastopäästöjä ja vähentää tarvettamme tuoda sähköä ulkomailta. Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalahanke on myös vireillä.

Ja mitä tekee vihreä ympäristöministeri Krista Mikkonen? Saarnaa maamme edustajana Euroopan parlamentissa, että ydinvoima ei ole Suomessa ratkaisu. Vihreät ovat kuin uskonkappaleena aina vastustaneet ydinvoimaa. Miksi vihreät eivät ydinvoiman osalta toimi IPCC:n tieteellisen konsensuksen mukaan? Miksi olemme uhraamassa ympäristönsuojelua identiteettipolitiikan alttarille?

Simon Elo Simon Elo on sinisten eduskuntaryhmän entinen puheenjohtaja ja sitoutumaton Espoon kaupunginvaltuutettu.