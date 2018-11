Sivullinen pysäytti terroristin ostoskärryillä

Australian Melbournessa tapahtunutta puukkohyökkäystä tutkitaan BBC:n mukaan terroristina tekona. Somaliasta kotoisin olevan miehen kerrotaan sytyttäneen kaasupulloilla lastatun autonsa tuleen ja puukottaneen kolmea henkilöä.

Viranomaisten mukaan yksi uhreista kuoli vammoihinsa.

Tapahtumapaikalta kuvatuilla videoilla näkyy, kuinka paikalle sattunut ohikulkija pitää puukkohyökkääjää loitolla ostoskärryjen avulla. Poliiseja vastaan hyökännyt mies ammuttiin lopulta kuoliaaksi.

– Poliisit kohtasivat paikalle saapuessaan miehen, joka uhkasi heitä veitsellä. Samalla ohikulkijat huusivat, että mies oli puukottanut useita henkilöitä, poliisin ylitarkastaja David Clayton totesi lehdistötilaisuudessa.

1990-luvulla Australiaan muuttanut mies oli viranomaisten seurannassa sukulaistensa terroriyhteyksien vuoksi.

Tweet 1/4: The stabbing incident in the CBD this afternoon that has left one person deceased is being treated as terror related at this stage. More information → https://t.co/W4aXr7VQLf pic.twitter.com/HO4ft1skXR

— Victoria Police (@VictoriaPolice) November 9, 2018