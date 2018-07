Sirpa Pietikäinen: Britannian Brexit-linja on järjetön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan Theresa Mayn linjaukset ajavat maata kohti jyrkkää EU-eroa.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok./EPP) arvostelee Britannian hallituksen torstaina julkistamaa Brexit-linjapaperia.

Hänen mukaansa kyseessä on pikemminkin yleisen tason poliittinen julistus, joka jättää EU-eron yksityiskohdat edelleen pimentoon.

Pääministeri Theresa May kertoi haluavansa säilyttää jatkossakin muun muassa hyödykkeiden vapaakauppa-alueen ja rahaliikenteen helpotukset. Yhteistyötä tehtäisiin myös turvallisuuden ja monien EU-virastojen parissa.

– He haluaisivat siis olla päättämässä ja tekemässä yhteistyötä heille sopivien asioiden suhteen. Muuten Britannia tekisi mitä haluaa. Tähän linjaan olisi saatava joku tolkku, Pietikäinen sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa linjaukset ajavat Britanniaa kohti ”kovaa” Brexitiä, koska niiden pohjalta on tuskin mahdollista löytää järkevää kompromissia.

– Miltä tämänkaltainen asenne kuulostaisi, jos kyseessä olisi Suomi, Kreikka tai Romania? Ehdottaisimme diiliä, jonka perusteella olisimme mukana kaikissa EU-virastoissa, jotka tekevät meitä koskevia pelisääntöjä ja niiden tulkintoja. Tuotteille ei tulisi tulleja ja jatkaisimme sisämarkkinoilla, koska lainsäädäntömme olisi lähtökohtaisesti yhteensopivaa.

Jos esimerkin mukaisessa tilanteessa EU kieltäisi maatalouden torjunta-aineena käytetyn glyfosaatin, voisi Suomi jatkaa edelleen sen käyttöä. Maataloustuotteet pitäisi silti päästää ilman rajoituksia unionin sisämarkkinoille.

– Tämäkään ei riittäisi. Sanoisimme, että viime kädessä Suomen parlamentti päättää kaikista asioista. Tämä tarkoittaisi käytännössä kaikkea EU-lainsäädäntöä koskevaa veto-oikeutta, Pietikäinen sanoo.

Tuhat sivua kassakaapissa

Pietikäinen suhtautuu varauksella Britannian ja EU:n neuvotteluiden etenemiseen. Taustalla ovat erityisesti Britannian sisäpoliittiset haasteet, sillä May joutuu tasapainoilemaan konservatiivipuolueen eri laitojen kanssa.

Myös koalitiokumppanina toimivalla Pohjois-Irlannin demokraattisella unionistipuolueella (DUP) on oma agendansa.

– Vaikea kuvitella, että tämä esitys sopisi EU:lle. Kysyisin, että kuka tällaiseen diiliin suostuisi?

– Britit eivät koskaan ajatelleet, että Brexit oikeasti tapahtuisi. Ennen kansanäänestystä ei tehty mitään etukäteisvalmistelua. Kansalaisille ei kerrottu, mitä tulee tapahtumaan. Kaikki on vieläkin ihan levällään, Pietikäinen toteaa.

Hän huomauttaa, että suuri osa EU-asioita hoitaneista virkamiehistä on eronnut tai siirtynyt muualle.

– He eivät halunneet olla mukana valmistelussa, koska näkivät, ettei tästä ole tulossa mitään järkevää.

Jos sopuun ei päästä lokakuuhun mennessä, voi Britannia syöksyä kohti arvaamattoman jyrkkää EU-eroa. Lähikuukausien aikana konservatiivihallituksen hermostuneisuus tulee vain kasvamaan.

– On mielenkiintoista seurata, miten neuvottelut etenevät. EU:lla on erilaisia vaihtoehtoja, mutta niistä ei ole vielä keskusteltu brittien kanssa. Heillä ei ole toistaiseksi ollut valmiuksia tähän, sillä heidän kantansa on ollut epäselvä.

– Voi toki olla, että heillä on B-suunnitelma eli tuhat sivua kassakaapissa. Tämä voidaan sitten kaivaa viime hetkellä esiin, Pietikäinen pohtii.