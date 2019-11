Sirpa Paatero: Olin uskossa, että 1.11. vaihtuu työehtosopimus

Ministerin mukaan päätös 700 pakettilajittelijan siirrosta tehtiin Postin hallituksen San Franciscon matkalla.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoo käyneensä kalenterinsa läpi vastatakseen mediassa esille nousseisiin kysymyksiin koskien sitä, milloin ministeri sai tietää Postin liikkeenluovutuksesta ja aikeista siirtää 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin.

Hän sanoi, että tapaamisia Postin kanssa on ollut useita kesäkuusta lähtien, eikä kaikista ole papereita. Osa on puhelinkeskusteluja.

– Postin suunnitelmia, miten he näkisivät tätä ajattelua, käyty läpi ja niissä tilanteissa on korostettu useamman kerran, että työntekijöiden palkkoja ei saa polkea ja pitää pitää hyvää huolta, että Posti on toimintakykyinen, Sirpa Paatero kertoi toimittajille eduskunnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Paateron mukaan Postin hallituksen San Franciscon matkalla 12.-18. elokuuta on tehty päätös, jossa on päätetty siirtää 700 henkilöä toisen työehtosopimuksen piiriin.

– Sen jälkeen minut on informoitu 21.8. tästä asiasta. Siinä kohtaa on ollut esillä paperit, joita minulla ei ole, mutta sen jälkeen on ollut tiedote 29.8., kysymykset ja vastaukset omistajille 28.8. ja 21.8. vielä yhteenveto, joissa kaikissa päivämääränä työehtosopimuksen siirtoon on 1.11. Tästä syystä minä olen ollut koko ajan sitä mieltä ja ajatellut, että 1.11. on se kohta, milloin työntekijät myöskin siirtyvät, kun työehtosopimus siirtyy, Paatero selvitti.

Paaterolta kysyttiin, miksei hän tapaamisessa Postin johdon kanssa 21.8. huomannut, että liikkeenluovutus tapahtuu jo 1.9.

– Niin meillä silloin oli informaatio tästä ja minun käsitykseni mukaan silloin oli yhä edelleen kyse työehtosopimuksen vaihtamisesta, joka vaihtui 1.11. Tämä sama päivämäärä on ollut näissä kaikissa, jotka äsken luettelin, eli tiedote, Q&A ja yhteenveto.

– Jos siellä on jossakin ollut, niissä papereissa, joita minulla ei ole, päivämäärä 1.9., se on kyllä jäänyt minulta huomiotta, koska oman logiikkani mukaan olin vain siinä uskossa ja tiedossa ja ymmärryksessä, että 1.11. vaihtuu työehtosopimus.

Paaterolta kysyttiin, miksei hän tehnyt jotain siirron estämiseksi, kun hänelle Postin johdosta soitettiin 3.9. ja alleviivattiin, että liikkeenluovutus on jo tehty 1.9.

– Silloin olin juuri menossa tiedotustilaisuuteen kertomaan, että Postin palkkioita pitää kohtuullistaa. Ja toisena asiana oli silloin se, että nyt pitää harkita tämä koko asia uudelleen, koska minulla oli siinä kohtaa tieto, että tässä on vielä kaksi kuukautta aikaa.

Paaterolta kysyttiin, onko hän ollut tehtäviensä tasalla ja eikö hälytyskellojen olisi pitänyt soida on 21.8. tapaamisessa Postin johdon kanssa.

– Jälkeenpäin ajatellen näinkin voi varmaan asian sanoa, mutta luottamukseni oli sillä kohtaa, että meillä vielä omistajana on aikaa kaksi kuukautta.

Paateroa pyydettiin arvioimaan omaa toimintaansa Posti-tapauksessa.

– No, kyllä selvästi on parannettavaa. Inhimillisesti voin sen myöntää ja kuitenkin palaan yhä uudelleen siihen, että työehtosopimuksen neuvottelut on se tärkein.

Paaterolta kysyttiin myös, eikö Postin hallitus ole ollut viestinnässään tarpeeksi selkeä.

– Voi olla, että tässä on ollut minulle ainakin vahvasti informoituna se 1.11. Voi olla, että se olisi ollut vielä paremmin informoitava uudelleen, jos se on informoitu silloin (21.8.).

Paatero sanoi käyvänsä Postin hallituksen kanssa läpi, johtiko Postin hallitus häntä harhaan.

– Mitä on informoitu ja milloin.

Paatero sanoi, että Postin hallituksella on hänen luottamuksensa tällä hetkellä, mutta keskustelu yksityiskohdista Postin hallituksen kanssa jatkuu.

