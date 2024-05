WarGonzo-sotablogia pitävä venäläispropagandisti Semjon Pegov kirjoittaa viestipalvelu Telegramissa, että Ukrainan asevoimat voi mahdollisesti napata aloitteen itselleen ja käynnistää vastahyökkäyksen venäläisiä vastaan Harkovan alueella.

Pegovin mukaan puolustajalla on nyt ylivoima miehistön, tykistön ja lennokkien suhteen.

Venäjä aloitti uuden hyökkäyksen Harkovan alueen pohjoisosissa 10. toukokuuta, ja kovia taisteluita käydään edelleen. Pegov kertoo käyneensä rintamalla hiljattain.

Hyökkääjä pääsi etenemään nopeasti operaation alussa vallaten rajalla sijaitsevia kyliä ja asutuskeskuksia. Ukrainan joukot kuitenkin ryhdistäytyivät nopeasti ja alkoivat taistella vastaan.

– Ensimmäisten päivien aikana joukkojemme tappiot olivat minimaalisia. Vihollista ei kuitenkaan ollut lyöty, ja se alkoi iskeä takaisin. Sen seurauksena tappiomme ovat kasvaneet, Pegov sanoo.

Hän pitää hyvänä sitä, että venäläisjoukot ovat edenneet Lyptsin esikaupunkialueelle ja Vovtšanskin kaupunkiin.

– Huono asia on se, että joka päivä on yhä vaikeampaa edetä syvemmälle.

– Vihollinen onnistui siirtämään nopeasti Harkovan rintamalle FPV-räjähdelennokkeja, reservejä ja tykistöyksiköitä. Jos hyökkäysoperaation alussa näissä indikaattoreissa (miesvoima, tykistö, dronet) oli suhteellinen pariteetti, nyt numeerinen ylivoima – ja tämä on ilmeistä kaikille eturintamalla – on vihollisen puolella.

– Voimme puhua niin paljon kuin haluamme Ukrainan asevoimien laadusta ja motivaatiosta, mutta nyt on täysi syy uskoa, että Harkovan suunnalle on ryhmittynyt riittävästi vihollisjoukkoja napatakseen mahdollisesti aloitteen itselleen. Vihollinen ei välttämättä tee niin, mutta sen riski on olemassa ja se on otettava huomioon ja varauduttava myös sellaiseen skenaarioon.

Wow. Just two weeks ago, the rashists were shouting about the inevitability of taking Kharkiv. Today, the family Syoma Pegov from WarGonzo talks about the potential possibility that the Defense Forces of Ukraine will seize the initiative and launch a counterattack in the Kharkiv… pic.twitter.com/eANlczXSvd

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) May 21, 2024