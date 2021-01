Senaatin demokraattijohtaja vaatii Donald Trumpin syrjäyttämistä

Yhdysvaltain senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer vaatii presidentti Donald Trumpin syrjäyttämistä Yhdysvaltain perustuslain 25. lisäyksen nojalla.

Vastaavaa vaatimusta on kuultu useilta demokraattipoliitikoilta mellakan jälkeen.

– Tapahtunut oli presidentin lietsoma kapina Yhdysvaltoja vastaan. Presidentin ei tulisi olla virassa enää päivääkään, Schumer totesi kaaoksesta.

1960-luvulla presidentti John F. Kennedyn murhan jälkeen laadittu 25. lisäys antaa varapresidentille ja hallituksen enemmistölle mahdollisuuden ilmoittaa presidentin olevan kykenemätön hoitamaan tehtäviään. Tässä tilanteessa valta siirtyisi heti varapresidentti Mike Pencelle.

Mikäli tähän ei päädytä, on kongressin Chuck Schumerin mukaan kokoonnuttava uudelleen ja ryhdyttävä toimiin Trumpin viralta panemiseksi.

JUST IN: Incoming Senate Majority Leader @SenSchumer calls for the immediate removal of @realDonaldTrump: “This president should not hold office one day longer.” Says 25th Amendment should be used, if not, “Congress should reconvene to impeach the president.” pic.twitter.com/dN2wi2SzhM

— Ed O'Keefe (@edokeefe) January 7, 2021