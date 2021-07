SDP:n Matias Mäkynen: Oikeistopiirit tarjoavat vain leikkaamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan oikeudenmukaisuutta ehdotuksissa ei ole.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vastaa Facebookissa hänen talousnäkemyksiään koskeneeseen arvosteluun.

Mäkynen viittaa Iltalehdessä julkaistuun, Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajan Emilia Kullaksen kolumniin, joka oli otsikoitu Rakentavatko nuoret politiikan päättäjät seuraavaa lamaa?. Kullas käsitteli Mäkysen Iltalehdelle antamaa haastattelua, jossa Mäkynen katsoi, ettei työllisyystoimissa tulisi takertua vain valtiovarainministeriön laskelmiin.

– Iltalehdessä maanantaina julkaistun haastatteluni jälkeen on nähty useita oikeistotoimijoiden älähdyksiä. Niitä voi luonnehtia vähintään ärsyyntyneiksi, jopa hyökkääviksi. Nettitrollit ovat oma lukunsa, mutta omalla nimellään pisimmät korret vetivät EVA:n Emilia Kullas, jonka käsittämättömiä väitteitä sisältänyt kolumni julkaistiin saman päivän Iltalehdessä, Matias Mäkynen kirjoittaa Facebookissa.

– Oikeistopiirit eivät pysty tarjoamaan muuta lääkettä taloudelle kuin heikossa asemassa olevilta leikkaamisen ja hyvin toimeen tulevien verojen alentamisen. Oikeudenmukaisuutta tai tehoa heidän ehdotuksissaan ei ole, Mäkynen sanoo.

SDP:n varapuheenjohtaja kirjoittaa Kullakselle suunnatussa vastauksessaan, että on väärin antaa olettaa, ettei hallitus tekisi rakenteellisia uudistuksia. Hänen mukaansa hallitus on jo päättänyt sote-uudistuksesta ja oppivelvollisuuden pidentämisestä. Hänen mukaansa päätöksiä valtiovarainministeriön vahvistamista työllisyystoimista on tehty jo 40 000 työpaikan edestä.

Mäkysen mukaan valtiovarainministeriön rooli on ”päätöksenteon tukijana” tärkeä, mutta ”valtiovarainministeriön työtä on kehitettävä tuomalla arviointiin osaamista myös muilta tieteen ja hallinnon aloilta”.

Hän sanoo, ettei hallitus halua toistaa laman hoidossa 90-luvun laman ”arvovalintoja”.

– Yhtäkään ihmistä ei saada koulutettua osaajaksi heikentämällä työttömyysturvaa. Vastaus on koulutuksessa, jota nyt vahvistamme. SDP:lle kysymys on myös arvovalinnasta: työttömien tilannetta ei heikennetä, Mäkynen sanoo.

– 90-luvun laman hoidossa tehtiin ”arvovalintoja”, joita Kullas puolustaa, mutta joita emme halua toistaa. Moni tuon ajan nuori ja yrittäjä kärsii kalliista virheistä edelleen. Sen sijaan laman jälkeen tehdyt satsaukset osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat kauaskatseisia ja niitä teemme nytkin.