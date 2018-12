SDP: Sääntelyllä on luotava tekoälyn käytölle raamit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomella on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mukaan tilaisuus ottaa johtajuus tietopolitiikassa.

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan teknologinen kehitys ja tekoäly leikkaavat läpi yhteiskunnan ja muuttavat niin pankki-ja vakuutussektoria kuin kaupankäyntiä.

– Tekoälyn, uuden työn ja alustatalouden maailmassa meidän on varmistettava, että työntekijöiden oikeudet eivät tule poljetuiksi, hän totesi torstaina sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selontekoon tietopolitiikasta ja tekoälystä.

Hän vaati myös, että Suomen on varmistettava jokaisen kansalaisen digiosaaminen. Oikeus henkilökohtaisiin tietoihin, kuten terveystietoihin, on aina säilyttävä ihmisellä itsellään. Lisäksi tarvitaan panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen.

– Suomella pienenä ja ketteränä maana on oiva tilaisuus olla tietopolitiikan ja tekoälyn kärkimaita. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden lähestyessä Suomella on tilaisuus ottaa asiassa johtajuus myös Euroopan unionin piirissä. Poliitikkojen tehtävä on luoda sääntelyllä raamit ja vuoropuhelun avulla arvopohja sen käytölle, hän painotti.