SDP jäi yksin – valiokunta helpottaisi maahantuloa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monista Euroopan maista pääsee pian Suomeen ilman testejä, jos eduskunta hyväksyy muutokset.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta äänesti eilen maanantaina kahdesti maahantuloa koskevasta tartuntatautilain muutoksesta.

– SDP jäi yksin puolustamaan hallituksen esitystä, kansanedustaja Aki Lindén (sd.) kertoo Facebookissa.

Lindén kertoo, että ensimmäinen äänestys koski eri maiden luokittelua niiden koronatilanteen mukaisesti ja lievempien menettelyjen käyttöä vähäisemmän koronaepidemian maista tuleviin matkailijoihin.

– Ratkaisuksi tuli nyt – äänestämällä – sellainen malli, jossa varsin monista Euroopan maista pääsee lähikuukausina (jo 3.7.2021) Suomeen kokonaan ilman testejä. Vaikka näiden maiden koronatilanne olisi lievä, sisältyy tähän suuri riski. Tässä tilanteessa SDP:n valiokuntajäsenet eivät katsoneet, että tällaista riskiä pitäisi ottaa, Lindén perustelee.

Lindén toteaa, että perustuslakivaliokunta kiinnitti tähän huomiota, mutta ei edellyttänyt, että asian korjaaminen olisi ollut niin sanotun perustuslain säätämisjärjestyskynnyksen takana.

Perustuslakivaliokunta lausui, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on muutettava sääntelyä riskiperustaisempaan suuntaan siten, että voimakkaimmin perusoikeuksiin puuttuvat velvollisuudet kohdistuvat sellaisiin maahan tuleviin henkilöihin, joiden voidaan arvioida muodostavan suurimman riskin covid-19-tartuntojen leviämisen kannalta. Valiokunnan mukaan tämä voidaan tehdä esimerkiksi säätämällä laissa perussäännökset sellaisista lähtömaista, joista tuleviin matkustajiin todistus- tai testausvaatimuksia ei sovelleta.

Yhden rokotuksen saaneelta ei edellytetä ennakkotestiä

Toinen äänestys sosiaali- ja terveysvaliokunnassa koski sitä, että jos henkilö on jo saanut yhden rokoteannoksen, häneltä ei edellytettäisi maahan tullessa ennakkotestausta.

– Myös tässä SDP kannatti ennakkotestiä. Nyt hyväksytyssä muodossa ei juuri keneltäkään vaadita ennakkotestiä, vaikka vielä muutama viikko sitten oppositio vaati tätä voimakkaasti. Sellainen tarvitaan vain jos Suomeen tulee korkeamman riskin maista eikä ole sairastanut koronaa eikä ole saanut edes yhtä koronarokoteannosta, Lindén kertoo.

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä velvoitettiin ulkomaalainen, joka ei asu vakinaisesti Suomessa, esittämään luotettava todistus kuuden kuukauden sisällä sairastetusta covid-19-taudista, saadusta hyväksyttävästä rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta testistä.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei olisi esittää testitodistusta, hänen tulisi käydä testissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72—120 tunnin kuluessa Suomeen saapumisesta. Toisessa testissä tulisi käydä myös heidän, joilla on esittää todistus ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta testistä. Laki koskee vuonna 2005 tai sitä ennen syntyneitä.

Perustuslakivaliokunnan edellyttämän lain voimassaoloajan lyhentämistä 15. lokakuuta kannattivat kaikki. Valiokunnan mietintö on eduskunnan suuren salin ensimmäisessä käsittelyssä tänään tiistaina.

Varoitus neljännestä aallosta

Lindénin mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) varoittaa koronaepidemian neljännestä aallosta.

– Syy on muuntuneiden ja aikaisempaa tarttuvampien virusten. Viimeisin niistä on Intian eli niin sanottu deltamuunnos. Yhden rokoteannoksen antama immuniteetti siihen on vain 33 prosenttia, kahden jo yli 90 prosenttia.

Hänen mukaansa monissa Euroopan maissa deltamuunnos on jo vallitseva viruksen muoto.

– Niinpä niissä (mm. Britannia) on jouduttu lykkäämään rajoitusten purkua tai ottamaan käyttöön rajoituksia uudelleen, Lindén toteaa.