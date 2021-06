Valiokunnan mukaan maahantuloa ei voida rajoittaa vuoden loppuun asti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perusvaliokunta ehdottaa listaa maista, joista tuleviin matkustajiin todistus- tai testausvaatimuksia ei sovelleta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ​antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaiseksi muuttamiseksi.

Laki koskee velvollisuutta esittää covid-19-tautia koskeva todistus Suomeen saavuttaessa sekä osallistua covid-19-testiin Suomeen saavuttaessa ja maahan saapumisen jälkeen.

Lain tavoitteena on vähentää Suomeen leviäviä tartuntoja sekä ehkäistä uusien virusmuunnosten leviämistä.

Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ole vakuuttunut sääntelyn välttämättömyydestä vuoden 2021 loppuun asti. Sääntelyn voimassaoloaikaa on valiokunnan mukaan lyhennettävä. Muutos on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Todistus- ja testausvaatimus vain suurimman riskin maista saapuville

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on myös muutettava sääntelyä riskiperustaisempaan suuntaan siten, että voimakkaimmin perusoikeuksiin puuttuvat velvollisuudet kohdistuvat sellaisiin maahan tuleviin henkilöihin, joiden voidaan arvioida muodostavan suurimman riskin covid-19-tartuntojen leviämisen kannalta.

Valiokunnan mukaan tämä voidaan tehdä esimerkiksi säätämällä laissa perussäännökset sellaisista lähtömaista, joista tuleviin matkustajiin todistus- tai testausvaatimuksia ei sovelleta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on myös varmistuttava, että kunnille annettavien tehtävien rahoitus toteutuu rahoitusperiaatteen mukaisesti. Myös sääntelyä tehtävien toteuttamisvastuusta on täsmennettävä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tarkasteltava huolellisesti myös sääntelyn suhdetta käytössä oleviin resursseihin.

Perustuslakivaliokunnan lausunto on yksimielinen.