Sauli Niinistö I-P:lle: Kansalaisille levitetään sanomaa, että rahaa on

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tasavallan presidentti on huolissaan uudesta talousajattelusta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa olevansa huolissaan uudesta ”rahaa on” -talousajattelusta.

– On kolme uutta tekijää. Ensinnäkin se, että rahaa on, ja keskuspankit luovat sitä lisää uskomattoman valtavia määriä. Ja sitä saa, eikä sen takaisinmaksu ole ongelma. Jotkut vielä julistavat, ettei velkaa tarvitse maksaa takaisin lainkaan, presidentti sanoo.

Helpossa opissa on myös se ongelma, että se voi vähitellen iskostua myös kansalaisiin.

– Minun järjen ääneni on vähän vaikea ymmärtää sitä, että asiat voitaisiin ratkaista loputtomiin sillä, että rahaa vain painetaan lisää ilman, että sillä on minkäänlaista talousvastinetta. Ei edes talouskasvun muodossa, hän pohtii.

– Väistämättä sitä ajattelee, mitä tapahtuu sitten, jos hanoja joudutaan kiristämään. Uusi talousajattelu levittää kansalaisille sanomaa, että rahaa on eikä takaisinmaksusta tarvitse huolehtia. Millä tavalla tämä asenne käännetään, mikäli joudutaan kelaamaan taaksepäin, Niinistö kysyy.

Mitä pidemmälle ajatteluun opitaan, sitä hankalampaa siitä on Niinistön mukaan luopua.

Hän näkee, että edessä on väistämättä aika, jolloin on keskusteltava vakavasti suuresta valtioiden velkojen anteeksiannosta.

Presidentti on myös huolissaan EU:n merkityksen heikkenemisestä. Kiinan taloudellinen nousu on hänen mukaansa muuttanut maailman yleistä kaavaa.

Tyynenmeren merkitys Yhdysvaltain politiikassa kasvaa koko ajan. Presidentti ei ole vielä ollut yhteydessä Yhdysvaltain uuteen presidenttiin Joe Bideniin, mutta kuvailee tätä ystävälliseksi ja päättäväiseksi tulevaksi presidentiksi.

– Vaalista näyttää jäävän hyvin, hyvin syviä jakolinjoja, ja niihin hän näyttää kommenteissaan jo tarttuneen, Niinistö sanoo.

Kotimaahan vaikuttaneet poikkeusolot ovat puolestaan vaikeuttaneet presidentin kanssakäymistä nykyisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) kanssa.

– Meillä on ollut vanha hyvä traditio, että presidentti ja pääministeri käyvät ennen presidentin esittelyä vapaamuotoisen keskustelun, jossa on kyetty käymään läpi hankalia ja mukavia asioita. Ehkä kolmisen kuukautta ennätimme sitä Marinin kanssa tehdä, ja se eteni ihan mukavasti. Koronaan se päättyi. Kasvoista kasvoihin on paljon helpompi käydä läpi sitä, mikä asia askarruttaa ja ilahduttaa, Niinistö sanoo.