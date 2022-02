Satelliittikuvat paljastavat: Venäjä siirtää nyt joukkojaan

Asiantuntijat arvioivat Venäjän tehneen viime päivinä merkittäviä joukkojensiirtoja maan länsi- ja lounaisosissa.

Puolustusalan asiantuntija Konrad Muzyka nostaa esiin Capella Space -yhtiön tuoreet satelliittikuvat alueilta, jotka ovat olleet viime aikoina pilviverhon peitossa.

– Venäjän joukkojen kokoonpanoissa ja sijoittelussa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, Muzyka tviittaa.

Kuvien perusteella Smolenskin alueella sijaitsevasta Jelnjan sotilastukikohdasta on siirretty pois huomattava määrä sotilaskalustoa.

Kurskin kaupungin lähelle sijoitettua 6. armeijaa on samalla vahvistettu. Paikalla on havaittu 9. tykistöprikaatin kalustoa ja uusi pataljoonan taisteluosasto. Konrad Muzyka ennakoi alueelle saapuvan pian myös Iskander-ohjuksia ja muita sotilasyksiköitä arktiselta alueelta.

Helmikuun alussa otetun satelliittikuvan mukaan miehitetylle Krimin niemimaalle on keskitetty uusia joukkoja Filatovkan kylän lähelle, joka sijaitsee vain 20 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Analyytikot seuraavat aluetta mahdollisten lisäjoukkojen varalta.

