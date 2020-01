Satelliittikuvat näyttävät Australian Kengurusaaren tuhon

Satelliittikuvat näyttävät Australiaa riivaavien maastopalojen tuhoja Kengurusaarella eli Kangaroo Islandilla.

Alla näkyvistä kuvista ensimmäinen on otettu joulukuussa ja toinen tammikuussa. Ero on suuri. Jälkimmäisessä saaren vihreät osat ovat palaneet harmaiksi. Satelliittikuvassakin näkyy keskeltä saarea nouseva savupatsas.

Kangaroo Island on Australian kolmanneksi suurin saari. Luonnostaan tunnetulla saarella on useita suojelualueita.

This is so tragic. 😔

The scale of the #AustralianBushfires bushfires on wildlife rich Kangaroo Island is beyond comprehension.

These images were taken one month apart (Dec 2019/Jan 2020). This is truly one of the greatest ecological disasters of recent history. @CopernicusEU pic.twitter.com/S7LvC0DDtY

— Ryan Northover (@RyanNorthover) January 13, 2020