Sari Multala: Luovan alan kohtelussa räikeä epäkohta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja poistaisi tekijänoikeuskorvausten vaikutuksen työttömyysturvaan.

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Sari Multala on huolissaan luovan alan työntekijöiden työttömyystilanteesta. Koronakriisi on iskenyt etenkin luovan alan työntekijöihin, joiden asema työttömyysturvajärjestelmässä on Multalan mukaan myös haastava.

– On kohtuuton tilanne, että tekijänoikeuskorvaukset eivät kartuta työttömyysturvaa, mutta työttömyyden sattuessa ne vaikuttavat työttömyysturvaa vähentävästi. Tämä on räikeä epäkohta, joka on ministerin asetusmuutoksella korjattavissa, Multala toteaa lähettämässään tiedotteessa.

Ratkaisuksi Multala ehdottaa, että tekijänoikeuskorvaukset eivät enää jatkossa vaikuttaisi työttömyysturvan suuruuteen.

– Ihmettelen, miksei sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ole tarttunut tähän asiaan. Tekijänoikeuskorvauksen huomiotta jättäminen edellyttäisi vain valtioneuvoston asetuksen muutosta. Toivon, että ministeri tarttuu tähän asiaan ja tuo asian valtioneuvoston päätettäväksi mahdollisimman pian, Multala jatkaa.

Luovan alan tekijät saavat tuloja useista eri lähteistä, mikä osaltaan aiheuttaa haasteita työttömyyden kohdatessa.

– Pelkät väliaikaiset tukipaketit eivät riitä. Tarvitaan pysyviä järjestelmätason muutoksia, joita on ratkottava sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa. Järjestelmän on tunnistettava paremmin työntekijät, jotka ovat epätavallisissa työsuhteissa ja saavat palkkaa useista eri lähteistä, Multala sanoo.

Artikkelia muokattu 21.2.2021 kello 11.48. Vaihdettu otsikko. Alkuperäinen otsikko oli ”Sari Multala esittää ratkaisua luovan alan työntekijöiden ahdinkoon”.