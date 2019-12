Sanni Grahn-Laasonen: Hallituksen aika kuluu selittelyyn

Keskusta on kokoomusedustajan mukaan väärässä porukassa.

– Kriisi seuraa toistaan, kaikki tuntuu olevan sekaisin maamme poliittisessa johdossa, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen Forssan Lehdessä.

Entinen ministeri viittaa politiikan käänteisiin, jotka johtivat lopulta Antti Rinteen (sd.) hallituksen kaatumiseen.

– Hallituksen pitäisi edistää työllisyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta, mutta sen aika menee selittelyyn, anteeksipyytelyyn ja sisäiseen eripuraan, Grahn-Laasonen kirjoittaa.

– Keskusta on väärässä porukassa. Maakuntahallinto tai vielä huonomman vaalituloksen pelko eivät ole riittäviä syitä pitää vasemmistohallitusta pystyssä.

Sanni Grahn-Laasosen mukaan hallituksella näyttää olevan suuria vaikeuksia kantaa sille kuuluvaa vastuuta. Hän viittaa Syyrian al-Holin leiriin.

– Teimme välikysymyksen, koska haluamme tietää, mikä on totuus. Onko ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) puhunut totta vai ei? Mitä ulkoministeriössä on tapahtunut? Miksi hallitus ei ole informoinut tasavallan presidenttiä? Mikä ylipäätään on hallituksen linja? Ei maan hallitus voi jättää vastuuta kantamatta vain siksi, että asia on vaikea, hän toteaa.

– Näyttää siltä, että hallitus ajatteli voivansa sälyttää päätöksenteon yksittäisille virkamiehille ja informoida eduskuntaa ja Suomen kansaa vasta sitten, kun charterlento on jo laskeutunut Helsinki-Vantaalle.

Kokoomuksen linja Grahn-Laasosen mukaan on se, että lapsia on pyrittävä auttamaan. Terroristien palvelukseen vapaaehtoisesti lähteneitä aikuisia ei hänen mukaansa pidä Suomeen tuoda.

– Tästä turvallisuusuhasta ei Supo turhaan varoita. Linjamme on yhteispohjoismainen ja kestävä. Muissa Pohjoismaissa on kyetty auttamaan turvaan ainakin orpolapsia ja sairaita lapsia. Tästä voisi Suomen hallitus aloittaa, jos se vain kykenisi päättämään.