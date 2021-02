Sanna Marin Ylellä: Rokotteita ei ole riittävästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaiset saadaan kuitenkin kattavasti rokotettua, pääministeri sanoi.

Suomen koronatilanne pahenee, pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina. Mikäli rajoituksia löysätään, tulee tilanne pahenemaan entisestään, pääministeri sanoi.

– Olemme myös nähneet ja hyvin kokeneet sen, että rajoitukset todella toimivat, Marin sanoi ja viittasi ihmisten fyysisten kontaktien rajoittamiseen.

– Kun näitä kontakteja rajoitetaan, niin sillä on myönteinen vaikutus tautitilanteeseen. Kun ei tule kohtaamisia, niin ei tule tartuntoja. Mikäli me näitä kohtaamisia lisäämme, on se sitten paikka kuin paikka, silloin todennäköisesti tautikin pääsee helpommin leviämään.

Virus ei katso sitä, onko ympäristö ”harrastustoimintaa” tai ”ravintolatoimintaa”, pääministeri sanoi.

Marin luonnehti toisen asteen siirtymistä pääkaupunkiseudulla rajatusti lähiopetukseen maaliskuussa ”vastuuttomaksi”.

Pääministeri kommentoi haastattelutunnilla myös EU:n rokotetilannetta. Hän totesi toimitusten olevan paljon sovittua pienempiä.

– Tässä suhteessa koko EU:n yhteishankinta ei ole onnistunut niin hyvin kuin sen olisi pitänyt, mutta syy on rokotevalmistajissa ja tuotantolinjan ongelmissa, Marin sanoi.

– Uskon, että Suomessa kyllä tehokkaasti rokottaminen onnistuu. Isompi pullonkaula on se, että rokotteita ei ole riittävästi, Marin totesi.

– En usko, että Suomen osalta laumasuojan saavuttaminen menee vuoteen 2022. Varmasti tämän vuoden puolella me saamme ihmisiä hyvin kattavasti rokotettua, ja Suomessa onneksi ihmiset myös rokotteen haluavat ottaa, Marin sanoi myöhemmin haastattelussa.