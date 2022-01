Sanna Marin: Rajoituksista on syytä luopua helmikuussa

Hallitus kokoontuu käsittelemään koronatilannetta tällä viikolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi maanantaina Päätoimittajayhdistyksen tilaisuudessa, että koronarajoituksia puretaan helmikuussa.

Marinin mukaan rajoitukset ovat kuitenkin vielä tällä hetkellä perusteltuja suurien tartuntamäärien ja sairaalakuormituksen takia.

– Itse kyllä näkisin, että helmikuun aikana näistä rajoituksista, mitä meillä tällä hetkellä on yhteiskunnassa, on syytä luopua, Sanna Marin totesi.

– Pitää myös huomioida se, että kansalaisten kestokyky rajoitusten osalta on ollut jo pitkään koetuksella, kun kriisi ja pandemia on pitkittynyt ja kun me näemme, että tämä virusmuunnos ei ole niin vakava kuin nuo aikaisemmat ja kun me saamme näitä kolmosrokotteita entistä enemmän väestölle annettua niin rajoituksistakin on syytä luopua. Ne ovat yhteiskunnassa poikkeustilanne, hän jatkoi.

Hallitus kokoontuu tällä viikolla neuvottelemaan koronatilanteesta. Esillä ovat pääministerin mukaan koronaviruksen torjunnan niin sanottua hybridistrategiaa ja testausta ja jäljitystä. Käsittelyssä on myös rajoitusten purkamisen aikataulu.