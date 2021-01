Sanna Marin pyysi anteeksi twiittiään Juha Sipilästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan jokaisen pitää valita sanansa huolella.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pyysi anteeksi vanhaa twiittiään ex-pääministeri Juha Sipilästä (kesk.) Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä.

Sanna Marinilta kysyttiin hänen vanhasta Juha Sipilää koskevasta twiitistään. Silloinen oppositioedustaja Marin kirjoitti Terrafame-kohun aikaan viime hallituskaudella, että Sipilä ajaa omia etujaan.

– Pyydän tätä tviittiä anteeksi. Se on ollut kovaa kieltä, Marin sanoi tentissä tiistai-iltana.

– Ja nyt kun katson taaksepäin ja katsotaan vaikka Yhdysvaltain tapahtumia tai viimeisintä hyökkäystä kansanedustaja Sipilää kohtaan tai muutoinkin sitä keskustelukulttuuria, joka Suomessakin on esillä ja joka on koventunut, niin on totta, että jokaisen meistä pitää joka päivä valita olla rakentava ja valita sanansa huolella, koska sanat johtavat myös tekoihin. Ja tässä kohtaa myös pyydän tätä tviittiä anteeksi.

Tiistaina uutisoitiin, että Juha Sipilään käytiin viime viikolla käsiksi eduskunnan edessä. Sipilä kertoo MTV:lle välikohtauksen tapahtuneen torstaina ”keskellä kirkasta päivää”. Sipilän mukaan hänen kimppuunsa käytiin nyrkein.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko antoi Marinille tunnustusta julkisesta anteeksipyynnöstä.

– Haluan antaa tunnustuksen. Minusta pääministeri toimi hienolla tavalla. Jokainen meistä tekee virheitä ja tulee ylilyöntejä. Minusta on upeaa, että totesit julkisesti anteeksi pyynnön, Saarikko sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli Saarikon kanssa samoilla linjoilla.

– Minäkin arvosta tätä pääministerin (Sanna Marin) anteeksipyyntöä. Silloin läheisenä työkaverina pääministerin (Juha Sipilä) kanssa tiedän, miten se Terrafamen ympärillä käyty keskustelu vaikutti jo silloiseen pääministeriin, Orpo totesi.