Sanna Marin kulttuurileikkauksista: Olisin toivonut, että tätä ei oltaisi käyty julkisuudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri vetoaa siihen, että edellinenkin hallitus muutti päätöksiään.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Heikki Autto sanoi, että hallituksen ”poukkoileva ja epävarma toiminta” on iso huoli koko Suomelle. Hän viittasi muun muassa koronapassin vaiheisiin ja matkailualan ylikireiden rajoituksien jatkumiseen vuodenvaihteen jälkeen.

– Miksi osa hallituksen surkeista päätöksistä näyttävästi perutaan, mutta osa hallituksen erehdyksistä jätetään voimaan? Kysyn pääministeriltä – ja toivon että sanotte nyt suoraan – mitkä hallituksen kelvottomat päätökset nykyään perutaan, ja mitkä hallituksen kelvottomat päätökset jätetään perumatta? Onko hallituksella tässä suhteessa jokin yleinen ja yhteinen linja, Heikki Autto kysyi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi.

– Minulla on tässä edessäni listaus edellisen hallituksen perutuista päätöksistä. Tässä listauksessa niitä on 25, Sanna Marin sanoi.

– Ehkä tällä haluan kuvata sitä, että tietenkin kukin hallitus tekee politiikkaa. Ja arvioi aina kussakin tilanteessa sen, että mitä esityksiä viedään eteenpäin, mitä esityksiä ei viedä eteenpäin. Esimerkiksi budjettiprosessiin liittyen on aivan tavanomaista, että täydentävässä talousarvioesityksessä kokonaisuutta vielä katsotaan läpi ja korjausliikkeitä voidaan tehdä.

– Esimerkiksi vuonna 2016 hallitus on päättänyt – siis edellinen hallitus, jossa kokoomus oli mukana ja perussuomalaiset olivat mukana – perua muun muassa rintamalisien indeksileikkaukset ja päivähoitomaksujen palautukset, Marin luki listauksestaan.

Marinin mukaan nämä olivat erittäin hyviä perumisia eikä hän niitä lainkaan moiti. Hänen mukaansa ”jos tehdään huonoja päätöksiä, ilman muuta niitä voidaan perua”.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen kysyi, miten pääministerin mielestä vaikuttaa politiikan luotettavuuteen suomalaisten silmissä, jos jatkuvasti tehdään pitkiä päätöspäiviä ja sen jälkeen päätöksiä yksitellen puretaan median paineessa.

Mykkänen tiedusteli, eikö tarvittaisi ja eikö Suomi ansaitsisi johdonmukaisempaa päätöksentekoa.

Sanna Marinin mukaan ”hallitus tietenkin arvioi aina kussakin tilanteessa omia päätöksiään ja esityksiä, aivan kuten tuossa äsken kuvasin miten edellinen hallitus toimi”.

– Mielestäni myös tässä tilanteessa meidän on syytä nähdä se hätä, mikä on esimerkiksi kulttuurialalla mutta myös muilla Veikkauksen edunsaajilla. Meidän pitää tätä tilannetta arvioida suhteessa koronatilanteeseen ja siihen jälleenrakennustyöhön mitä meillä on edessä, Marin totesi.

– Olen kuvannut, että viisikko on sopinut siitä että me käymme tämän vielä prosessissa läpi. Olisin tietenkin toivonut, että tätä ei oltaisi julkisuudessa käyty vaan olisimme yhdessä neuvotelleet ja yhdessä kertoneet sitten tuosta ratkaisusta. Tämä olisi ollut oma toiveeni.

Kokoomuksen Elina Valtonen sanoi, että ”onhan tämä nyt pääministeriltä aika naurettavaa puhetta yksittäisistä viime kauden perumisista”. Hänen mukaansa viime vaalikaudella hallitus pyrki ja jopa onnistui saamaan talouden vakaalle pohjalle.

Valtonen ihmetteli, eikö mihinkään päätöksiin voida sitoutua ja kysyi, minkälaista kuvaa pääministeri tällä haluaa Suomesta välittää maailmalle.

– Voin kyllä sanoa, että maailmalla itse asiassa on Suomesta aika hyvä käsitys, tällä hetkellä. Olemme hoitaneet historiallisen kriisin vähin inhimillisin vaurioin, vähin taloudellisin vaurioin, Sanna Marin sanoi.