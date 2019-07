Eero Iloniemi: Sananvapauden musta lista

Yliopistossa kiellettiin ilmaisu mustista lampaista.

”Siitä mistä ei voi puhua täytyy vaieta” totesi Ludwig Wittgenstein aikoinaan. Nyt se mistä ei voi puhua on musta-sana.

Suklaatehdas Brunberg poisti neekeri-sanan tuotteestaan hieman vuosituhannen jälkeen. En ole tabu-sanojen ystävä, mutta kun tuo sana tuotti mielipahaa joillekin, en pitänyt siitä luopumista kovin suurena uhrauksena sananvapaudelle.

Sanan juuri on sinänsä neutraali. ”Niger” on musta latinaksi, mutta historian kulussa sana on kiistatta saanut pejoratiivisia konnotaatioita. Kelpaa se tosin edelleen kahden Afrikan maan nimeen.

Poliittinen korrektius toimii kuitenkin niin kuin viinikirva, se aloittaa juurista mutta tuhoaa latvankin.

Poikani opiskelee vanhassa brittiläisessä yliopistossa. Siellä N-sanan kieltäminen ei enää riitä. Poika sai kännykkäänsä yliopiston tunne-, kieli- ja käytösviranomaisilta viestin. Hänelle kerrottiin, että musta ei ole enää käypä adjektiivi, kun puhutaan mustista lampaista tai mustista listoista. Hän oli todeta, että lista toi tummia pilviä sananvapauden horisonttiin, mutta tajusi, että moinen havainto johtaisi välittömästi kurinpitotoimiin.

Yliopiston oikeellisuus-viranomaiset lähettivät hänelle parin tusinan pituisen sanalistan, jossa oli sanoja, jotka on kielletty kaikilta, sanoja, jotka on kielletty muilta kuin tiettyyn ihmisryhmään kuuluvilta ja sanoja, joiden käyttö on tarkkaan rajattu. Itsestään selvää on, että valkoisilta nuorilta miehiltä oli kielletty kaikkien listalla olleiden sanojen ja ilmaisujen kaikenlainen käyttö.

Kyseinen yliopisto on satoja vuosia tuottanut ihmisiä, joiden ajatukset ovat rikastuttaneet ihmiskuntaa. Tai nykytermein ilmaistuna, yliopisto tunnetaan toksisen maskuliinisen patriarkaatin tukipilarina joka kaipaa kpeästi päivitystä. Nyt kun ihmisillä on tässä opinahjossa vähemmän haitallisia työkaluja käytössään, ajattelun laatu eittämättä paranee.

Britanniassa jotkut taantumukselliset tahot ovat ryhtyneet pitämään listoja yliopistojen sananvapauden tilasta. Nämä taantumukselliset varmaan luulevat että vapaa sanankäyttö jotenkin rikastuttaisi ajattelua ja oppimista. Valistuneemmat tajuavat, että sananvapaus on keino sortaa heikommassa asemassa olevia pakottamalla heitä kuulemaan erilaisia omasta totuudesta poikkevia näkemyksiä.

Näissä luokituksissa poikani opinahjo on keskitasoa. Millaista mahtaa olla elämä ja ajattelu niissä opinahjoissa, jotka taantumukselliset luokittelevat sananvapautta rajoittaviksi, vaikka edistykselliset tietysti tajuavat ne ’turvallisiksi ympäristöiksi’ LBGTQQIAAP-väelle (lesbian, gay, bisexsual, transgender, queer, questioning, intersexual, allies, asexual, pansexual). Tuo akronyymi kasvaa pituutta noin kirjaimen vuodessa ja tuo siten lisää ihmisiä toksisilta ajatuksilta suojattuun piiriin.

Veikkaan että muutamassa vuodessa tämä ajattelu leviää Suomessakin. Kun Mars-planeetalta löytyy elämää, on Fazer vihreine kuulineen pulassa.

Eero Iloniemi Eero Iloniemi on yhteiskuntasuhdekonsultti viestintätoimisto Manifestossa.