Sampo Terho Ylelle: Jos Timo Soini kaatuu, hallitus kaatuu

Sinisten puheenjohtaja on varma, että ulkoministeri saa kaikkien hallitusryhmien kansanedustajien tuen.

Siniset tekee ulkoministeri Timo Soiniin (sin.) kohdistuvasta luottamusäänestyksestä hallituskysymyksen, kertoo Yle.

– Sinisille on itsestään selvää, että kun yksi hallituksen ministeri saa epäluottamusesityksen, niin silloin koko hallitus on saanut epäluottamusesityksen. Jos Soini kaatuu, niin hallitus kaatuu. Jokainen ministeri on osa tätä yhteistä hallitusta, Sampo Terho sanoi Ylelle.

Terho olettaa hallituskumppaneiden keskustan ja kokoomuksen kaikkien kansanedustajien tukevan Soinia.

– Olen varma, että kaikki hallituspuolueiden edustajat tulevat tukemaan Soinia. Kysymys on mielipiteenvapaudesta ja siitä, että ministerilläkin on oikeus uskonnon ja mielipiteen vapauteen.

Oppositiopuolueista SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP aikovat esittää epäluottamuslausetta Soinille eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä torstai-iltana. Syynä ovat Soini aborttikannanotot.

Perussuomalaiset eivät ole mukana epäluottamuslauseessa. Ryhmä tekee päätöksen äänestyskäyttäytymisestään huomenna torstaina, mutta ei Ylen mukaan aio tiedottaa päätöksestään.

Soinin luottamuksesta äänestetään perjantaina kello 13.

