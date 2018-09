Petteri Orpo: Kokoomus ei pidä Timo Soinin toimintatavasta

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan puolue äänestää lähtökohtaisesti hallituksen luottamuksen puolesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoo kokoomuksen nostaneen kahdesti ulkoministeri Timo Soinin (sin.) toiminnan hallituksen keskusteluun.

– Ministeri on meidän mielestämme aina ministeri. Oikeuskanslerin kanta vahvistaa meidän näkemystämme. Viesti on selvä ja sen mukaisesti pitää elää, Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi tänään päätöksensä, jonka mukaan ulkoministeri Timo Soinin osallistuminen abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkallaan Kanadassa toukokuussa oli ongelmallista, muttei lainvastaista. Soini on tehnyt abortinvastaisia kannanottoja myös blogikirjoituksissaan.

– Kokoomuksen ryhmä ei pidä tavasta, jolla Soini on toiminut. Se on viestitty hyvin voimakkaasti myöskin Soinille, Orpo kertoo.

Oppositioryhmät aikovat esittää epäluottamuslausetta Soinille. Orpon mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmä aikoo äänestää Soinin luottamuksen puolesta, mutta yksimielistä tukea hän ei kuitenkaan lupaa.

– Jokainen tekee viime kädessä itse päätöksen. Lähtökohta on se, että me äänestämme hallituksen luottamuksen puolesta. Tämä on opposition tapa nostaa asia keskusteluun. Me olemme käyneet tämän asian tiukasti läpi hallituksen piirissä. Nyt on myöskin oikeuskanslerin ohjeistus, ja se on mielestäni riittävä, Orpo sanoi.

