Saksan ahdinko vaarantaa Suomen teollisuuden kasvun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teollisuustuotannon kasvu jatkui vielä maltillisesti marraskuussa, mutta erityinen huolen aihe on Euroopan talousmahdin yskiminen.

Teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 0,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta ja 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden uudet tilaukset kuitenkin vähenivät marraskuussa 37,6 prosenttia vuodentakaisesta. Tilasto tosin heilahtelee voimakkaasti ja marraskuun laskua selittää edellisen vuoden vertailuarvo, joka oli korkea laivatilausten ansiosta.

Teollisuustilastojen kokonaisuus vaikuttaa Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan tällä hetkellä helposti ristiriitaiselta. Hyvät ja huonot uutiset vuorottelevat, mutta kokonaisuudessaan teollisuustilastot maalaavat hänen mielestään kuvaa maltillisesta ja siedettävän hyvänä jatkuvasta suhdanteesta.

– Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyssä teollisuuden luottamus on ollut laskussa jo heinäkuusta saakka, ja korkeasuhdanne on käytännössä sulanut. Toisaalta tiistaina julkistetut luvut tavaraviennistä yllättivät vaihteeksi positiivisesti, kun kasvua kertyi yhdeksän prosenttia. Tämän aamuisen tiedon mukaan myös teollisuuden tuotanto palasi marraskuussa kasvuun lokakuun notkahduksen jälkeen, Appelqvist toteaa tiedotteessa.

Uusien tilausten notkahdusta hän ei kuitenkaan ole valmis laittamaan kokonaan vertailujakson piikkiin, vaan marraskuun lukemat ovat hänen mielestään vaatimattomia verrattuna keskimääräiseenkin loppusyksyn saldoon. Lisäksi koko vuoden tilauskertymä on pakkasella tuottajahintojen noususta huolimatta. Tammi-marraskuun aikana tilaukset laskivat 2,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Asuntoluototukseen erikoistuneen Hypo-pankin pääekonomisti Juhana Brotherus pitää marraskuun teollisuustilastoja masentavina.

– Kauppasota, pörssipaniikki ja investointi-innon laantuminen näkyy uhkaavasti, hän toteaa Twitterissä.

Huolestuttavinta hänen mielestään ei ole uusien tilausten romahdus viime vuodesta, sillä iso laivatilaus marraskuussa 2017 vaikeuttaa vertailua, vaan uusien tilausten romahdus aiemmista kuukausista.

– Nyt tuli koko vuoden heikoin kuukausi tilauksien osalta. Ja näkymät ovat vain sumentuneet sittemmin, hän varoittaa.

Appelqvist sen sijaan arvelee, että vaikka tavaraviennissä on takana pari heikkoa neljännestä keväältä ja syksyltä, voi vuoden viimeinen neljännes tuoda parannustakin. Hän ei kuitenkaan usko mihinkään huikeaan tykitykseen. Maailmantaloudesta on kantautunut viime aikoina pääosin kehnoja uutisia, ja viime viikkoina suhdannenäkymät ovat viilentyneet myös Atlantin toisella puolella.

– Suomen kannalta erityinen huolen aihe on Euroopan talousmahdin eli Saksan talouden yskiminen. Saksa on Suomen tärkeä kauppakumppani, joka selittää suuren osan viennin elpymisestä parin viime vuoden aikana. Saksassa viime vuoden loppu näyttää sujuneen niin heikosti, että jopa taantumaan ajautuminen on mahdollista. Suomen kannalta toivottavaa olisi, että Saksan vaikeudet jäisivät tilapäisiksi, Appleqvist painottaa.

Tilastokeskuksen mukaan yritykset saivat marraskuussa uusia tilauksia paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 5,4 prosenttia vuodentakaista enemmän. Sen sijaan kemianteollisuudessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 2,3 prosenttia ja metalliteollisuudessa 49,8 prosenttia.

Teollisuustuotanto puolestaan kasvoi marraskuussa edellisestä kuukaudesta useilla päätoimialoilla. Kaivostoiminnassa kasvua oli 4,6 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,3 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto kuitenkin väheni 6,7 prosenttia. Suomi on pieni maa, ja tuotantoluvut heilahtelevat uusien tilausten lailla melkoisesti kuukausittain.

Masentavat marraskuun tilastot teollisuudesta! Kauppasota, pörssipaniikki ja investointi-innon laantuminen näkyy uhkaavasti. 😟 Uudet tilaukset sukelsi liki -40% viime vuodesta ja yli -10% lokakuusta.

