Saksalaistutkija HS:lle: Suomen näkökulmasta olisin erittäin vahvasti hälytystilassa

Tutkijan mukaan Euroopan valtatyhjiö voi olla syy Venäjän aggressiolle.

Saksalainen pitkän linjan venäjä-asiantuntija ja Saksan ulkopoliittisen seuran ohjelmajohtaja Stefan Meisterin mukaan Venäjän painostaminen Eurooppaa kohtaan käy jo ”täysteholla”. Meister kertoo näkemyksensä Helsingin Sanomien haastattelussa.

Meister pitää Venäjän provokaatioiden yltymistä mahdollisena. Itämeren alueella tämä voisi tarkoittaa lisää sukellusveneitä ja pakolaisia.

– Venäjä menee tiettyjen rajojen yli. Saattaa tulla lisää pakolaisia. Rajoilla voidaan tehdä yhtä ja toista. Saattaa tulla ydinaseita tai muita asejärjestelmiä rajojen lähelle, Meister sanoo.

Hän näkee Venäjän aggression syynä Euroopan nykyisen valtatyhjiön, joka liittyy niin Saksan liittokanslerivaihtoon ja siitä seuranneeseen sekavaan ulkopolitiikan linjaan kuin Ranskan tuleviin presidentinvaaleihinkin.

– Putin on huomannut, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on heikko ja Eurooppa on ilman johtajaa. Vladimir Putin on päätellyt, että nyt on jotain saavutettavissa, ja hän kokeilee sitä maksimaalisella paineella, Meister sanoo.

Meister katsoo, että lännen on pidettävä kiinni periaatteistaan Venäjä-kysymyksessä. Maan vaatimuksia vastaan ei hänen mukaansa voi mennä.

– Yksi ratkaisu on lisätä omaa riippumattomuutta venäläisestä energiasta, niin Saksassa kuin muuallakin Euroopassa. Ja yksinkertaisesti olla tietoinen siitä, että nämä aggressiot ja provokaatiot tulevat jatkumaan.

Suomen tilanteesta hänen näkemyksensä on synkkä.

– Suomen näkökulmasta olisin erittäin vahvasti hälytystilassa ja pelkäisin, että Venäjä lisää aggressiota, Meister sanoo.