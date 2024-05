Nato-sotilaat harjoittelevat räjähdelennokeilta suojautumista

Yli 2 500 brittisotilasta on osallistunut toukokuussa Puolan pohjoisosissa järjestettävään laajaan Nato-harjoitukseen.

Immediate Response -harjoituksen tavoitteena on kohentaa kykyä vastata nopeasti konfliktitilanteeseen puolustusliiton itäisellä sivustalla ja luoda pelotevaikutusta Venäjän suuntaan. Royal Welsh -rykmentin sotilaat kaivoivat sen osana juoksuhautaverkoston ja harjoittelivat piiloutumista räjähdelennokkien luomalta uhkalta.

Puolan pohjoisosien hiekkaiseen maastoon oli kokoontunut myös Yhdysvaltain ja Puolan prikaateja. Majuri Ryan Smithin mukaan Nato-joukot varautuvat tilanteeseen, jossa vastassa on samantasoinen vihollinen.

– Nyt mukana on paljon enemmän panssarijoukkoja, tilanne on erilainen kuin aiemmin Afganistanissa. Meidän on harjoiteltava sitä, millä tavoin näymme ja liikumme taistelukentällä, Ryan Smith sanoo Britannian asevoimien Forces News -medialle.

Toiminta oli osa laajempaa Steadfast Defender -harjoitusta, joka jatkuu toukokuun loppuun asti. Sitä on kuvailtu suurimmaksi Nato-sotaharjoitukseksi kylmän sodan päättymisen jälkeen. Brittien Challenger 2 -panssarivaunut sijoitettiin alueelle, joka toimi aiemmin Varsovan liiton koulutustukikohtana. Matkaa Ukrainan rajalle on vain hieman yli 700 kilometriä.

Ryan Smith sanoo Britannian asevoimien seuranneen tarkasti Ukrainan sotatapahtumia ja muokanneen omaa toimintaansa sen mukaisesti.

– Räjähdelennokkit ovat melko uusi ilmiö, mutta siihen kehitetään vastatoimia. Yhdysvaltain asevoimien osalta on toimittu samoin, upseeri sanoo.

Lennokeilta piiloutumista harjoiteltiin juoksuhaudassa, jonka päälle oli sijoitettu metallivahvisteisia rakenteita. Panssariajoneuvojen näkyvyyttä vähennettiin perinteisin menetelmin esimerkiksi puiden oksilla.

Taisteluharjoituksessa käytiin läpi Venäjän joukkojen käyttämiä taktiikoita Ukrainan rintamalla.

– He rynnäköivät juoksuhautoihin samanaikaisesti tavalla, joka ei ole meille välttämättä tuttu, kouluttaja sanoi sotilaille.