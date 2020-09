Sairaalan eläkejuhlista epäillään seuranneen kymmeniä koronatartuntoja

Niin sairaalan työntekijöitä kuin potilaita on sairastunut Espanjan Granadassa.

Espanjassa on todettu sairaalassa kaksi koronavirustapausten rypästä, jotka ovat johtaneet kymmeniin jatkotartuntoihin. Tartuntojen alkulähteen epäillään paikallisen Ideal-lehden mukaan olleen juhlat, jotka pidettiin eläkkeelle jäävälle sairaanhoitajalle Virgen de las Nieves -sairaalassa Granadassa. Aiheesta uutisoi tässä Newsweek.

Ensimmäisessä ryppäässä kerrotaan todetun ainakin 43 tartuntaa, joiden oletetaan liittyvän kyseisiin juhliin. 24 näistä ovat sairaalan potilaita, 18 työntekijöitä ja yksi perheenjäsen.

Toisessa ryppäässä on viranomaisten mukaan myös mukana sairaalan työntekijöitä.

Viranomaiset selvittävät virusryppäiden yhteyttä eläköitymisjuhliin.

Koronatartuntojen määrä on Espanjassa kasvanut syksyllä rajusti. Madridin läheisyydessä on viime aikoina todettu jopa 1000 koronatapausta 100 000 ihmistä kohden. Vastaava keskimääräinen ilmaantuvuus on koko maassa ollut 285. Pahimmilla alueilla on otettu uudestaan käyttöön rajoitustoimia.