Saako leikkauksista puhua nyt? ”Sisältyy riski hallituskriisistä”

SAK:n Ilkka Kaukorannan mielestä ei ole tahdikasta, että valtiovarainministeri puhuu leikkauslistoista.

SAK:n pääekonomistin Ilkka Kaukoranta paheksuu valtiovarainministeri Katri Kulmunia (kesk.), joka kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että leikkauslistoja tuodaan pöydälle.

Hallitus kokoontuu kehysriiheen neuvottelemaan loppuvaalikauden julkisen talouden suunnitelmasta ja lisätalousarviosta huomenna tiistaina ja keskiviikkona.

– Mielestäni ei ole tahdikasta että valtiovarainministeri alkaa puhumaan leikkauslistoista silloin kun maa on vielä poikkeustilassa ja kokoontumisvapauttakin rajoitetaan. Itse olin ajatellut pidättäytyä verokeskustelusta akuutin kriisin ajaksi, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta kirjoittaa Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on eri mieltä siitä, voiko valtiovarainministeri puhua leikkauslistoista.

– Sinä et ole päättäjä, ja voit pidättäytyä ihan miten haluat tai olla pidättäytymättä. Vastuullinen ministeri sen sijaan suuntaa odotuksia kohti todellisuutta, ja se on hyvä. On hyvä, että ihmiset voivat varautua siihen mitä tuleman pitää, kansanedustaja Juhana Vartiainen vastaa Kaukorannalle.

Kaukorannan mielestä ”ministeri voi myös pidättäytyä leikkauspuheista”.

”Kansalaisten manipuloiminen ei ole hyvä ratkaisu”

Juhana Vartiaisen mielestä yleisölle on jatkuvasti päivitettävä realistisena pidettävää tulevaisuudenkuvaa.

– Kansalaisten manipuloiminen ei ole hyvä ratkaisu. Ei eettisesti eikä tehokkuuden kannalta, Vartiainen toteaa.

Kulmunin veropoliittinen erityisavustaja Ann-Mari Kemell toteaa Ilkka Kaukorannalle, että valtiovarainministerin tehtävän vastuullinen hoitaminen edellyttää, että hyvinvointivaltion kestävästä rahoituksesta ja säilymisestä myös seuraaville sukupolville kannetaan huolta kaikissa hallituksen päätöksentekoprosesseissa.

– Kuten valtiovarainministeri itsekin sanoo, ”ensi viikon kehysriihi varmaankin menee vielä akuutin koronakriisin ja poikkeusolojen hoitamiseen”. Hoitakaa nyt se akuutti kriisi ensin ja palataan leikkauksiin, veronkorotuksiin tai rakenneuudistuksiin myöhemmin, Kaukoranta kehottaa.

Kaukorannan mielestä ”olisi asiallista, että näissä oloissa fokus olisi kriisissä eikä rakenneuudistuksissa”.

– Toivoisin, että hallitus nyt puhaltaisi yhteen hiileen ja hoitaisi tätä akuuttia kriisiä täydellä fokuksella. Menot, verot ja rakenteet on puolueita rajusti jakava keskustelu, johon sisältyy aina riski hallituskriisistä. Sellaiseen ei poikkeusoloissa ole varaa, Kaukoranta jatkaa.

