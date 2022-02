”Saa voimaan fyysisesti pahoin” – sadat suomalaiset kertovat, miltä Ukrainan sota tuntuu

Lähes 30 vuotta sitten varusmiespalveluksen suorittanut ei tätä päivää ennen koskaan uskonut joskus saavansa kutsua.

Entinen pääministeri Alexander Stubb kertoi twitterissä perjantaina iltapäivällä olevansa kansainvälisen median haastattelupyyntöjen pyörteissä. Stubbin mukaan häneltä kysytään monessa haastattelussa, miltä suomalaisista tuntuu juuri nyt.

Saadakseen enemmän dataa Alexander Stubb pyysi lukijoitaan twiittaamaan: kerro mitä olet mieltä Ukrainan tilanteesta. Hänelle on kertynyt nopeasti useita satoja vastauksia.

Verkkouutiset toimitti suomalaisten antamien vastausten joukosta anonyymeina pienen osan. Näin he kertovat:

– Surullinen, vihainen ja ahdistunut.

– Evakon lasta suututtaa ja myötätunto ukrainalaisten puolella.

– En tiedä onko sillä kaikella merkitystä siihen mitä ajattelen. Naapurimaan presidentistä olen aina ajatellut että hänen tavoitteenaan on vallata sotimalla lisää valtakuntaa itselleen. Nähnyt naamasta aina.

– Ahdistunut ja vihainen. Pettynyt myös osin EU:n toimiin. Toivon niin rajuja ja voimakkaita pakotteita, kuin vain on mahdollista toimeenpanna.

– EU on impotentti

– Hävettää ja suututtaa sekä suomalaisten että EU-päättäjien saamattomuus.

– Nuorten huoli ja huolestuneisuus suurta. Sota Euroopassa, voiko kohdata Suomen. Tiedontarve suuri, ei kaunisteluun vaan realistisen.

– Turhautunut. Talvisodan tilanne tulee mieleen – konkreettista aseellista apua ei tule. Mutta samalla vielä hirveämpää kuin 1939, kun on kerrottu jo etukäteen että apua ei tule – edes valheellinen toivo vahvistuksista ei ole pitämässä liekkiä lepattamassa.

– Putin on hullu. Hänet on pysäytettävä. Suomen on liityttävä Natoon.

– Lopetettuani sotilaspalvelukseni 1996 ja tultuani sijoitettua reserviin tuntui ajatus saada kutsu palvelukseen aina täysin ja kerta kaikkiaan epätodelliselta ja mahdottomalta. Tähän päivään asti.

– (kuva tuhannen euron tilisiirrosta Ukrainaan)

– Epätodellinen olo. Sympatiat ukrainalaisten puolella. Samalla mietin mitä venäläiset ajattelee asiasta.

– Venäjä hyökkäsi demokraattista, sivistynyttä maailmaa vastaan. Lännen sanktiot liian pehmeitä toistaiseksi.

– Venäjän raju väkivalta Ukrainassa ja Euroopan maiden kyvyttömyys vastata siihen millään tasolla saa minut voimaan fyysisesti pahoin.

– NATO:oon pitäisi mennä nopeutetusti alkaen tänään.

– En ymmärrä miksi valtiojohto jarruttelee Nato-jäsenyydestä keskustelua.

– EU ja ylipäätään koko länsi (pl. Baltia) vaikuttaa todella selkärangattomalta ja tekopyhältä.

– Järkyttynyt, tuntuu petetyltä.

– Jos Euroopan keskellä voi toimia näin, mikä estää toimimasta samoin meidän kohdalla?

– Eilinen oli yksi elämäni huonommista päivistä. Putinin puheet ”Leninin lahjoista” koskevat myös Suomea. Putin on uusi Stalin, ja kuinka kamalaa, että se valkenee maailmalle näin. Kaikki Suomessa ovat varmasti tyytyväisiä, ettemme koskaan antaneet puolustusvoimiemme romuttua. (kirjailija Sofi Oksanen)

– Sorgsen, men inte rädd för Finlands eller egen del.

– Pettynyt naiviuteen jossa olemme eläneet.

– Näyttää väistämättömältä, että joudumme konfliktiin Venäjän kanssa ja kaikki elämämme perusarvot joutuvat koetukselle. Ukrainan jälkeen on Suomen vuoro. Ymmärretään, että kukaan päättäjä ei voi tätä tosiasiaa sanoa ääneen ja emme saa vajota apaattisuuteen, valmistautukaa!

– Isovanhemmilla herännyt vanhoja ikäviä muistoja. Itsellä silmät avautuneet mitä läntisen yhteisön (johon kuulumme) tuki olisi meille nykyisellä statuksellamme (ei-NATO-jäsen), kun/jos Venäjä hyökkää. Vihastuttaa tämä julmuus.

– Historia toistaa itseään. Suurvalta on röyhkeä, piittaamaton ja kova, suorastaan raaka.

– Järkyttynyt ja pettynyt. Pettynyt Venäjään, joka valitsi sodan.

– Kyseessä on taktiikon millimetrin tarkasti suunnittelema toiminta, jossa ennalta nauhoitettuja lausuntoja myöden on pyritty kaikki huomioinaan. Tulevat askelmerkit seuraavien maiden osalta, ml. Suomi, ovat jo piirretyt. Aika-akselilla 6-24 kk.

– Miltä tuntuu: järkyttyneeltä ja pelokkaalta ukrainalaisten puolesta, hermostuneelta Suomen puolesta. Vihaiselta siitä, että järeämpiä pakotteita ei ole otettu käyttöön ja että ukrainalaiset jätetään ilmeisesti yksin puolustamaan itsenäisyyttään mielipuolta ja joukkojaan vastaan.- Jos kokisimme vastaavaa jäisimmekö yhtä yksin?

– Oro för eget land och ännu större oro för Ukraina. Rädsla för hur världen kommer att se ut efter detta. Knappast såsom det var före.

– Järkytys… lapset kysyivät eilen, ollaanko me vaarassa, jos autamme Ukrainaa. Jossain sosmed ollut klippejä, joissa Putin uhkailee auttajia.

– Olen surullinen ja tunnen suurta myötätuntoa ukrainalaisia kohtaan. Liikutuin kyyneliin presidentti Zelenskyin puheesta.

– Venäjän toiminta on häpeällistä ja röyhkeää. Lisäksi ovat valehdelleet. Ei heistä ole enää sopijakumppaniksi. Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä heti. Suoraa uhkaa ei juuri nyt ole, mutta Putin on arvaamaton.

– Äiti, evakko (yli 85 v.), sanoi eilen: ”Muistan miltä se tuntuu. Se pelko on tuolla jossain muistissa.” Olivat ikätovereiden kanssa juuri jutelleet, kuinka vanhat pahat muistot olivat tässä tilanteessa palanneet mieleen. Putinin suurin pelko on oikeasti demokraattinen ja vapaa Venäjä, jossa oppositio voi vapaasti arvostella hallitusta ja kansa saa valita omat johtajansa.

– Eipä ole työnteko tahtonut sujua kahteen päivään.

– Ahdistaa ja surettaa suunnattomasti ukrainalaisten puolesta. Ja turha sitä on kiistää, huolettaa myös omien lasten ja kaikkien muiden lasten tulevaisuus tässä maailmassa.

– Viime syksynä 92-vuotiaana kuollut mummoni lähti aikoinaan kaksi kertaa evakkoon. Toisella kerralla hän ajoi yksin karjaa pitkän matkan evakkoon pienenä tyttönä. Hänen kokemukset ovat niin tuoreessa muistissa, etten niitä omille lapsilleni soisi. Ajatukset ovat Ukrainassa.

– Ahdistunut, surullinen. Putin on pysäytettävä, hän pitää Eurooppaa heikkona eikä välitä edes oman kansansa kärsimyksistä. Ukrainalle apua, myös aseapua. Suomi NATOon.

– Helvetillinen.

– Irvokas ryöstö, jolle on kertakaikkiaan saatava piste. Alex, voimme olla jo seuraava.

– En myönnä juuri koskaan tuntevani vihaa. Varon käyttämästä koko sanaa, koska se on niin vahva. Nyt päällimmäinen tunne on viha. Ilman minkäänlaisia aiempia sidoksia Ukrainaan, ukrainalaiset tuntuvat nyt kuin siskoilta ja veljiltä.

Jatkan kansainvälisen median haastatteluja. Tänään pyyntöjä yli kymmenen. Annamme viisi (mm @BBCRadio4 ja @Channel4News). Monessa haastattelussa kysytään miltä Suomalaisista tuntuu juuri nyt. Saadakseni enemmän dataa, kerro mitä olet mieltä Ukrainan tilanteesta. Kiitos. — Alexander Stubb (@alexstubb) February 25, 2022