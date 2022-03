Ruumishuoneet täyttyvät kaatuneista hyökkääjistä Valko-Venäjällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Siviilisairaalat keskittyvät nyt haavoittuneisiin venäläissotilaisiin.

Valko-Venäjällä sairaalat ja ruumishuoneet ovat silminnäkijähavaintojen mukaan täyttymässä venäläisistä sotilaista, kertoo Radio Free Europe.

Havaintojen mukaan sotilaat tuodaan ensin Valko-Venäjälle Ukrainan rajan tuntumaan perustettuun kenttäsairaalaan, josta heidät ohjataan alueen kaupunkien siviilisairaaloihin hoidettavaksi. Sotilaiden käyttöön on otettu useampia hoitolaitoiksia, joista esimerkiksi yksi oli aiemmin erikoistunut syöpähoitoihin. Pelkästään Homelin säteilylääkinnän keskuksessa on työntekijöiden mukaan hoidettavana noin 400 venäjän armeijan sotilasta.

Valkovenäläislääkärin mukaan kaikki lääkärit erikoistumisestaan riippumatta on komennettu hoitamaan haavoittuneita venäläisiä sotilaita. Hänen mukaansa sairaalaa vartioidaan nyt poliisin ja turvallisuusvirastojen toimesta, ja lääkäreitä on uhattu potkuilla jos he kertovat olosuhteista eteenpäin. Esimerkiksi jäykkäkouristuslääkkeiden pelätään loppuvan, sillä ampuma- ja sirpalehaavoista kärsivät potilaat tarvitsevat niitä tavanomaista enemmän.

– Kirurgeja ei ole tarpeeksi, lääkäri kuvailee.

Myös valkovenäläiset ruumishuoneet ovat Venäjän armeijan käytössä. Lähteiden mukaan tiloissa on runsaasti venäläisten ja tsetseenien ruumiita, joita kuljetetaan sieltä eteenpäin kohti Venäjää junalla. Ruumisäkkien lastaus tehdään nykyisin öisin, ettei se herättäisi huomiota.

– Matkustajat Mazyrin juna-asemalla olivat järkyttyneitä ruumismääristä, joita junaan lastattiin. Kun ihmiset alkoivat kuvata tilannetta, armeija otti heidät kiinni ja käski poistaa nauhoitteet, silminnäkijä kertoo.