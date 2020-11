Virusprofessori: Tämän takia Ruotsin epidemia on synkempi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jan Albertin mukaan pandemian alun tapahtumat saattoivat ratkaista.

Ruotsalaislehti Aftonbladet uutisoi, että uusien koronavirustartuntojen suhteellinen määrä on Ruotsissa nyt kymmenenkertainen Suomen vastaavaan määrään nähden. Näin näyttävät Out World in Data -sivuston lukemat marraskuun 10. päivältä, jolloin Ruotsissa oli 387 uutta tapausta ja Suomessa 38 uutta tapausta miljoonaa asukasta kohden.

Aftonbladetin mukaan tartuntojen leviäminen on Ruotsissa nyt ”taivaissa” verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Karoliinisen instituutin professori Jan Albert huomauttaa, että Ruotsi on tautitapauksissa kyllä korkeammalla kuin muut Pohjoismaat mutta Euroopan mittakaavassa ei ollenkaan korkeimmalla.

− Tarkkaa syytä sille, miksi Ruotsi on paljon korkeammalla kuin muu Pohjola, on vaikea tietää, tartuntatauteihin erikoistunut Jan Albert sanoo.

Hän uskoo taustalla olevan sen, miten maat ponnistelivat pandemian alussa.

− Naapurimaamme saivat pidettyä tartuntojen leviämisen alussa aisoissa, ja on mahdollista, että tämä vaikutus on yhä olemassa.

Ruotsi tuli keväällä tunnetuksi koronastrategiastaan, jossa yhteiskuntaa ei suljettu samalla tavoin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin on kerrottu valinneen Ruotsin koronastrategiaksi laumaimmuniteetin, mitä maan terveysviranomiset eivät ole täysin myöntäneet.

Tegnell sanoi alkusyksystä, että kerätty immuniteetti suojaisi Ruotsia pandemian toiselta aallolta.

Syksyllä Ruotsi on ottanut käyttöön alueittain tiukkoja rajoitustoimia. Useilla Ruotsin alueilla muun muassa suositellaan, että kansalaiset tapaisivat vain samassa taloudessa asuvia.

Osalla Ruotsin alueista testauskapasiteetti ei ole pystynyt vastaamaan toisen aallon aikana nousseeseen tarpeeseen.

Tanska tekee Pohjoismaista koronavirustestejä kaikkein ahkerimmin. Marraskuun ensimmäisenä päivänä 10,9 promillea Tanskan väestöstä testattiin. Islannissa vastaava osuus oli 5,1, Norjassa 3,3, Ruotsissa 2,7 ja Suomessa 2,3 promillea.

− Tanska testaa huomattavan paljon, mutta Ruotsi ei ole moniin Euroopan maihin verrattuna niin huono kuin mediassa esitetään, Jan Albert sanoo.

Testipositiivisten osuus on sen sijaan ollut Ruotsissa selvästi naapurimaita korkeampi. Marraskuun 1. päivänä Ruotsissa testatuista 9,2 prosenttia osoittautui positiivisiksi.

− Se osoittaa, että infektiot ovat levinneet laajalle. Mutta on muistettava, että muihin Euroopan maihin verrattuna Ruotsi on tässäkin matalalla, Jan Albert sanoo.

Marraskuun 1. päivänä pahin positiivisten testien osuus oli Euroopassa Sloveniassa, jossa tehdyistä testeistä 32 prosenttia oli positiivisia. Samana päivänä Islannissa testatuista 3,9 prosenttia oli positiivisia, Norjassa testatuista 1,8 prosenttia, Suomessa testatuista 1,7 prosenttia ja Tanskassa testatuista 1,6 prosenttia.

