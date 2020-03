Ruotsin kokoomusjohtaja: Koronatestit avittavat taloutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

”Ihmisten on saatava tietää, ovatko he sairaita vai ei”.

Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson aikoo esittää maalle kansallista ohjelmaa koronatestien lisäämiseksi, kirjoittaa Expressen. Oppositiojohtaja Kristerssonin mukaan liian monet ihmiset pysyvät nyt poissa töistä tietämättä, sairastavatko he todella koronaa vai eivät.

Testaamisen lisääminen auttaisi pelastamaan koronan kanssa painivan Ruotsin talouden, Kristersson uskoo.

– Ihmisten on saatava tietää, ovatko he sairaita vai ei. Hän, joka tietää jo sairastaneensa koronan, voi vähitellen palata normaaliin elämään – käydä töissä, syödä ravintoloissa ja käydä kaupoissa. Tämä voisi estää yrityksiä menemästä konkurssiin ja työntekijöitä menettämästä työpaikkojaan. Tämän on oltava osa koronan jälkeistä strategiaa, Kristersson kirjoitaa Facebook-sivuillaan.

– Siksi on tärkeää saada Ruotsissa käynnistettyä laaja ihmisten testaaminen, niin kuin monessa muussa maassa nyt tehdään.

Kristersson aikoo ottaa asian puheeksi pääministeri Stefan Löfvenin kanssa tiistaina.

Ruotsin kansanterveysviranomaiset ovat aikaisemmin suhtautuneet testaamisen lisäämiseen varauksellisesti.