”Ruotsin kaltaista lähiöiden eriytymistä ei saa tapahtua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri Kai Mykkäsen ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan rikosten ennalta estäminen on poliisin tärkeintä työtä.

– Poliisin työstä jää usein huomaamatta kaikkein tärkein turvallisuustyö eli väkivallan ja muiden rikosten ennalta estäminen. Jos poliisilla on mahdollisuus toimia vasta, kun hätänumeroon on soitettu tai rikosilmoitus jätetty, ollaan myöhässä. Seurauksista maksettava hinta on moninkertainen ja pahimmillaan korvaamaton, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toteavat Maaseudun Tulevaisuuden mielipidekirjoituksessaan.

He muistuttavat, että ennaltaehkäisevän työn vaikutusten arviointi on vaikeaa. Tilastoista ei näy suoraan, paljonko rikoksia on onnistuttu estämään.

– Osin tämän takia ennakoiva työ herättää vähemmän huolta kuin esimerkiksi selvittämättömät polkupyörävarkaudet. Näin ei kuitenkaan saisi olla, Kolehmainen ja Mykkänen kirjoittavat.

Sisäministeriö on pyrkinyt parantamaan tilannetta kohdistamalla varoja uudella tavalla ja julkaisemalla poliisin ennalta estävän strategian. Vuosille 2019-2023 asetetussa strategiassa on viisi painopistettä. Ne ovat Ankkuritoiminta sosiaalityön ja lastensuojelun kanssa, poliisin toiminta lähiöissä, harva-alueilla ja oppilaitoksissa, yhteistyö vähemmistöjen kanssa sekä naisiin kohdistuva väkivalta sekä perhe- ja lähisuhdeväkivalta.

Kai Mykkänen ja Seppo Kolehmainen korostavat lähiöihin keskittymistä.

– Yksi tärkeimmistä tehtävistämme tulevaisuutta ajatellen on varmistaa, ettei Ruotsin kaltaista lähiöiden eriytymistä tapahdu Suomessa. On vältettävä tilanne, jossa tietyissä lähiöissä merkittävä osa asukkaista kokee elävänsä oikeusvaltion normien ulkopuolella.

Poliisin näkymisellä lähiöissä ja erityisesti nuorten keskuudessa voidaan Mykkäsen ja Kolehmaisen mukaan parhaiten ehkäistä ennalta lähiöiden eriarvioitumista sekä polarisaatiota ja puuttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten oireiluun ja estää ajautumista rikolliselle tielle.

Ennaltaehkäisyyn panostaminen ei saa Mykkäsen ja Kolehmaisen mukaan jäädä kiinni poliisin resursseista.

– Olemme kääntäneet poliisien määrän pitkästä aikaa kasvuun. Tänä vuonna Suomessa työskentelee noin 7 280 poliisia eli viitisen­kymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Ilman tällä vaalikaudella vuosittain tehtyjä lisä­panostuksia poliisin budjettiin poliisien määrä olisi kuitenkin heidän mukaansa laskenut alle 7 000 jo nykyisen hallituskauden aikana.

– Nykyisten budjettikehysten mukaan mentäessä poliisien määrä kääntyisi kuitenkin tulevina vuosina uudelleen laskuun. Tarvitsisimme satoja lisäpoliiseja kattamaan kaikki poliisin uudet tehtävät ja uudet turvallisuusuhkat – ennakoivasti.

Suomi on sisäministerin ja poliisiylijohtajan mukaan eräs maailman turvallisimmista maista, ja sen on pysyttävä sellaisena jatkossakin.

– Tämä edellyttää, että poliisien määrä vastaa lisääntyviä tehtäviä ja mahdollistaa riittävän panoksen erityisesti ehkäisevään toimintaan.