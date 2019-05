Ruotsidemokraatit ryöpyttää perussuomalaisia – HS: ”Olen pettynyt”

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkessonin mukaan perussuomalaiset liittoutuvat Euroopan Venäjän ystävien kanssa.

Perussuomalaisten vihjailu lähdöstä uuteen ryhmään EU-parlamentissa on pettymys ruotsidemokraattien Jimmie Åkessonille.

– Se yllättää minua itse asiassa jonkin verran, että suomalainen puolue näyttää liittoutuvan italialaisten ja ranskalaisten Venäjän-ystävien kanssa. Sitä on vaikea ymmärtää. Olen pettynyt, perussuomalaisten ruotsalaisen toveripuolueen puheenjohtaja Åkesson sanoo Helsingin Sanomille.

Hän viittaa muun muassa Italian sisäministeri Matteo Salvinin johtamaan Lega-puolueeseen. Perussuomalaiset ja ruotsidemokraatit kuuluvat EU-parlamentissa ECR-ryhmään.

Salvini on kutsunut Euroopan oikeistopopulisteja tapaamisiin, jossa on tarkoitus tiivistää puolueiden yhteistyötä eurovaalien alla. Ajatuksena on pohjustaa ja tunnustella ajatusta uuden parlamenttiryhmän perustamisesta. Seuraavaksi puolueet keskustelevat toukokuussa. Paikalle on menossa perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari.

Huhtasaari on todennut aiemmin, että aikeissa on koota parlamenttiin kansallismielinen ryhmä, ”joka keskittyy kristillisten arvojen palauttamiseen, kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden palauttamiseen ja haitallisen maahanmuuton torjumiseen”.

Jimmie Åkessonin ruotsidemokraatit seisoo yhä ECR:n takana.

– Toivon, että perusuomalaiset ottavat järjen käteen ja valitsevat pysyä tasapainoisemmassa konservatiivisessa ryhmässä.