Ruotsi kiristää rajoitustoimia, muutos maskilinjaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kasvomaskisuositus otetaan käyttöön julkisessa liikenteessä.

Ruotsin hallitus on pääministeri Stefan Löfvenin (sd.) johdolla kertonut kiristävänsä koronavirusrajoitustoimia. Niistä uutisoi tässä SVT.

Alkoholitarjoilun on jouluaatosta alkaen loputtava ravintoloissa kello 20. Ravintoloissa saa käydä maksimissaan neljän hengen seurueissa.

Kaupoissa, kauppakeskuksissa ja kuntosaleilla otetaan käyttöön maksimihenkilömäärä. Jos määräystä ei noudateta, liike suljetaan.

Maan lukiot siirtyvät etäopetukseen 24. tammikuuta saakka. Julkiset harrastustilat, kuten uimahallit suljetaan 24. tammikuuta saakka.

Ruotsi ottaa vihdoinkin käyttöön myös kasvomaskisuosituksen, tosin rajattuna. Se on voimassa joukkoliikenteessä tiettyinä aikoina.

Maskisuositusta voi pitää merkittävänä muutoksena Ruotsin koronalinjassa, sillä maan terveysviranomaiset ovat aiemmin painottaneet useaan otteeseen, että maskisuositusta tuskin tulee.

Ruotsin epidemiatilanne on yksi Euroopan heikoimpia. Maassa on todettu pandemian aikana 357 000 tartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on ollut lähes 8000.