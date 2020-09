Ruotsalaisarvio VBL:lle: Suomen tilanne on vahva

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsalaisten itsetunto on kokenut koronan myötä kolauksen, toimittaja arvioi.

Ruotsin johtavan talouslehden Dagens Industrin päätoimittaja Peter Fellman kehuu Suomen koronastrategiaa, mutta uskoo Ruotsin talouselämän selviävän pandemiasta ”voittajana”. Asiasta uutisoi Vasabladet.

Fellman kommentoi naapurimaiden tilanteita Pietarsaaressa järjestetyssä seminaarissa.

– Suomen tilanne on odottamattoman vahva. Suomi oli myös hyvin varautunut koronaan, mitä Ruotsi ei ollut. Sen huomasi, että Ruotsi ei ole kokenut kriisiä pitkään aikaan, Fellman sanoo.

DI:n päätoimittaja uskoo Suomen talouden kehittyvän koronakriisin jälkeen odotettua paremmin. Myös länsinaapuri Ruotsi tulee toipumaan kriisistä hyvin, kansainvälistä huomiota herättäneestä strategiastaan huolimatta, suomalaissyntyinen Fellman arvioi.

– Asetelma on ollut hieman Ruotsi vastaan muu maailma. Ruotsalaisten itsetunto on kokenut kolauksen nyt kun he eivät koe itseään tervetulleiksi muihin maihin, mutta se voi olla ruotsalaisille myös tervettä.

– Uskon, että Ruotsin elinkeinoelämä tulee selviytymään koronasta voittajana. Esimerkiksi viime viikolla viisi pörssiyhtiötä antoi arvioitua paremman tulosvaroituksen. Vuodelle 2021 Ruotsiin odotetaan 6,5 prosentin BKT-kasvua ja budjettiylijäämää, Fellman toteaa.

Talouselämä on seissyt valtionepidemiologi Anders Tegnellin linjan takana, hän tiivistää.

Peter Fellman on toiminut DI:n päätoimittajana vuosina 2009-2015, ja jälleen vuodesta 2018.