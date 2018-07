Feministien vaaliehdokas siirtäisi juutalaiset USA:han

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oldoz Javidin unelmaratkaisu olisi siirtää Israelista juutalaiset Yhdysvaltoihin.

Iranilaissyntyinen näyttelijätär ja Feministisen aloitteen (Feministiskt Iniatitiv) valtiopäiväehdokas Oldoz Javidi kertoi Feministisk Perspektiv -lehden haastattelussa ratkaisunsa Lähi-idän konfliktiin.

– Oma epävirallinen mielipiteeni yksityishenkilönä perustuu hieman enemmän fantasiaan. Israel on miehittänyt toisen maan. Ajanut ihmiset pois heidän omista kodeistaan, ottanut heidän maansa ja riistänyt heidän elämänsä ja vapautensa. Ennen kaikkea täysin ilman oikeutuksetta. Israelin paras ystävä on USA, eli eräs toinen infernaalinen valta äärimmäisen suurine maa-alueineen. Joten miksi ei kutsua ystäviä luokseen ja tehdä heille tilaa? He viihtyisivät hyvin toistensa seurassa. Ja palestiinalaiset voisivat elää rauhassa ja rakentaa maataan, joka kerran oli heidän…. Voin kai sallia mielelleni haaveen sellaisesta ratkaisusta vai kuinka?, Javidi sanoi haastattelussaan.

Javidi puhui Ship to Gaza -projektin laivalla, joka pyrkii rikkomaan Israelin asettaman merisaarron ja saapumaan Gazaan. Javidin lisäksi laivalla on purjehtimassa kymmeniä muita Palestiina-aktivisteja.

Myöhemmin Javidi kertoi Facebookissa pyrkineensä poistamaan sitaatin haastattelustaan, koska se ”ei edusta Feministisen aloitteen kantaa, eikä se ollut esitys poliittiseksi ratkaisuksi, vaan fantasia, joka voitaisiin väärintulkita tai väärinymmärtää.” Kappale poistettiin myöhemmin, koska se ”rikkoi hyvää journalistista tapaa”.

Ruotsin juutalaisjärjestöt ja Israelin-ystävät ovat järkyttyneet Javidin haaveilusta.

– Juutalaisten tahdonvastainen siirtäminen ratkaisee ongelma? Kuulostaa minusta lopulliselta ratkaisulta. Vankkaa feminististä politiikkaa, kirjoitti ruotsalainen Israel-aktivisti Annika Hernroth-Rothstein Facebookissa.

Feministinen aloite on irtisanoutunut puolueena ”jyrkästi” ja ilmoittanut kannattavansa kahden valtion ratkaisua sekä tuomitsevansa antisemitismin. Puolue aikoo päivittää rasisminvastaista opintopiiriään tukevoittamalla tietoa antisemitismistä ja tehdä siitä pakollisen kaikille jäsenilleen. Javidi saa kuitenkin ehdokkuutensa.

Ruotsin valtiopäivävaalit järjestetään 9. syyskuuta.