”Rukoilen Jumalaa, ettei meidän tarvitse käyttää ydinaseita”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin oli määrä tavata Singaporessa 12. kesäkuuta.

Trumpin Kim Jong-unille lähettämän kirjeen mukaan nyt ei ole oikea hetki johtajien tapaamiselle.

– Meille kerrottiin, että Pohjois-Korea pyysi tapaamista, mutta että se on meille (USA:lle) täysin yhdentekevä. Odotin kovasti tapaamista kanssasi. Surullista kyllä, pohjautuen viime aikaisiin avoimen vihamielisiin lausuntoihisi, minusta ei ole oikea hetki tälle kauan suunnitellulle tapaamiselle, Trump kirjoittaa Valkoisen talon julkaisemassa kirjeessä.

– Te puhutte teidän ydinasekapasiteetistanne. Mutta meidän ovat niin suuret ja voimakkaat, että rukoilen Jumalaa, ettei niitä tarvitse ikinä käyttää, Trump toteaa.

Trump sanoo, että tapaamisen peruuntuminen on ”hukattu tilaisuus” ja ”surullinen hetki historiassa”. Hän kehottaa Kimiä kirjoittamaan tai soittamaan hänelle, jos tämä muuttaa mieltään tapaamisesta.

– Välillemme oli syntymässä upea keskustelu, ja loppujen lopuksi vain sillä on väliä. Vielä jonain päivänä olen valmis tapaamaan Teidät, kirjoittaa Trump.

Hän myös kiittää Pohjois-Koreaa yhdysvaltalaisten vankien vapauttamisesta.

– Se oli kaunis ele, jota arvostetaan.

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jung Un. pic.twitter.com/qEoi9ymUEz

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2018