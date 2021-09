”Rokoterekisteri onnistuu hevosilla, mutta ei ihmisillä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusmepit haluavat EU:hun paremmin toimivan koronapassin.

EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) sanoo, että eurooppalainen koronatodistus toimii huonosti, koska jäsenmaat laativat sen rinnalle omia järjestelmiään. Hänen mielestään yksi ongelma on, ettei kunnollista rokoterekisteriä ole pystytty luomaan, ei edes Suomessa.

– Olen itse hevosen omistaja, ja hevosilla on erittäin hyvä rokoterekisteri johon merkitään kaikki niiden rokotukset. On erikoista ettei ihmisillä ole sellaista, vaan kaikilla pitää olla omia keltaisia korttejaan tallessa, Virkkunen sanoo.

Suomen Hippos pitää yllä Heppa-järjestelmää, johon kirjataan hevosen rokotteet ja lääkekirjanpito. Hevosen mukana kulkee sekä kotimaassa että ulkomailla hevospassi, johon rokotteet merkitään. EU-alueella jokaisella hevosella tulee olla passi. Hevosten rokottamisessa ja lääkintäkäytännöissä on Hippoksen mukaan liikuttu kohti yhteiseurooppalaista linjaa.

EU-komissio on kehittänyt digitaalisen koronatodistuksen, jolla EU-kansalainen voi todistaa, että hän on joko saanut kaksi rokotetta, sairastanut koronan tai saanut negatiivisen testituloksen. EU-jäsenmaissa on kuitenkin omia päällekkäisiä mallejaan, jotka poikkeavat toisistaan.

– On tärkeää että tällainen (EU-koronapassi) lanseerattiin, mutta jäsenmaakohtaisia eroja on ihan liikaa. Se on ollut koko ajan koronan kanssa ongelma, Virkkunen moittii.

Yksi puute järjestelmissä on se, että yhdessä jäsenmaassa otettu rokote on vaikea kirjata toisen jäsenmaan rokotejärjestelmään. Tämä taas vaikeuttaa ihmisten liikkumista ja työskentelyä EU:ssa.

– Suomessakin on vaikeaa saada kantaan tieto muualla otetusta rokotteesta, Virkkunen toteaa.

Toinen kokoomusmeppi Sirpa Pietikäinen sanoo, että yhteiseurooppalainen koronapassi tarvitaan, koska virus ei tunne valtioiden rajoja.

– Matkustusmäärät ovat normaaliaikoina massiivisia. Ei ole mitään järkeä, että eri maissa on eri pelisäännöt.

Pietikäisen mielestä yhteisellä EU-passilla voitaisiin välttää yhteiskuntien laajat sulkemiset, vaikka uusia virusvariantteja ilmaantuisikin. Hän sanoo tuntevansa väitteet, joiden mukaan passi asettaisi ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan keskenään.

– Tiedän ihmisoikeusnäkökulmat. Mutta kai taudin leviäminenkin rajoittaa ihmisoikeuksia.