Rokote toimii: Vain 30 tartunnan saanutta 74000:sta sairaalaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirusrokotteiden on todettu ehkäisevän tehokkaasti sairaalahoidon tarvetta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronavirusrokotteet ovat ehkäisseet sairaalahoidon tarvetta ja kuolemantapauksia äärimmäisen tehokkaasti.

Britanniassa lääkäreiden ja tutkijoiden ISARIC4C-verkosto kävi läpi tietoja yli 74 000 potilaasta, jotka olivat joutuneet sairaalahoitoon viime syyskuun ja kuluvan vuoden maaliskuun välillä.

Heistä noin 2 000 oli saanut koronavirusrokotteen, mutta suurimmalla osalla suojavaikutus ei ollut vielä kehittynyt kokonaan. Potilaista vain 32 oli saanut toisen rokoteannoksen vähintään kaksi viikkoa aiemmin.

Britanniassa on tällä hetkellä sairaalahoidossa enää alle 2 000 koronapotilasta, kun tammikuun epidemiahuipun aikaan luku oli lähes 40 000.

Jo lähes 50 prosenttia kansasta eli noin 38 miljoonaa ihmistä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Pääministeri Boris Johnsonia on vaadittu vauhdittamaan yhteiskunnan avaamista, jonka viimeinen vaihe on ajoitettu kesäkuun lopulle. Ravintoloita, baareja ja matkailua koskevat rajoitukset on määrä purkaa 17. toukokuuta.