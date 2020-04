Resurssipulaa ratkaistaan Turussa yritysverkostolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimintamallin kehittäjät toivovat, että sillä voisi tukea koko Suomen jälleenrakentamista kriisin jälkeen.

Elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy yhteistyökumppaneineen on käynnistänyt verkossa Alihankintaverkosto-palvelun, jonka tavoitteena on vahvistaa ja luoda uutta valmistuksen ja palveluiden verkostoa.

Taustalla on idean kehittelijöiden mukaan halu tukea koronakriisin takia erilaisiin ongelmiin ajautuneita yrityksiä. Erityisesti halutaan tuoda näkyviin ne uudet tarpeet, joita markkinoille on syntynyt koronan seurauksena. Esimerkiksi suojaustoimet aiheuttavat lisätyötä, ja niihin halutaan kanavoida paikallista osaamista ja kapasiteettia.

– Alihankintaverkoston toimintaperiaate on yksinkertainen. Verkkopalvelussa yritykset ilmoittavat joko tarpeestaan löytää alihankkija tuotteelleen tai sen osalle tai mahdollisuudestaan tarjota muille omaa tuotantokapasiteettiaan ja erityisosaamistaan. Yritykset voivat potentiaalisen kumppanin löydettyään olla suoraan yhteydessä ilmoittajaan, kertoo Turku Science Park Oy:n TechTurku-kärkialan asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen.

Mukana on myös asiantuntijaryhmä, jossa on jäseniä Turku Science Parkin ohella Koneteknologiakeskus Turku Oy:stä, Turun ammattikorkeakoulusta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

– He omaavat kokemusta erilaisista hankinnoista sekä esimerkiksi komponenttien materiaali- ja tuotantovaatimuksista. He myös tuntevat toimijat, joilla on tarvittavaa laitekantaa ja osaamista. Näin voimme jakaa tietoa ja markkinoida tarjolla olevia yhteistyömahdollisuuksia laajalle verkostolle, kertoo MaritimeTurku-kärkialan asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilä Turku Science Park Oy:stä.

Hänen mielestään olisi hienoa, jos toimintamalli osoittautuisi onnistuneeksi pilotiksi, jolloin se voisi tukea koko Suomen jälleenrakentamista kriisin jälkeen.

– Tärkeintä on, että kykenemme akuutin kriisin päätyttyä mukauttamaan talouselämän mahdollisimman nopeasti uuteen normaaliin. Maailma ei ole tämän jälkeen enää entisensä, vaan hyvinvointi edellyttää entistä tiiviimmässä yhteistyössä luotavaa uutta liiketoimintaa, Erkkilä korostaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiajohtaja Leena Setälä kertoo koronaviruspandemia lisänneen terveysalan innovaatioita ja monien toimijoiden halua auttaa. Esimerkiki suojavarusteiden ja käsidesin kasvavat tarpeet sairaanhoitopiirissä ovat hänen mukaansa jo herättäneet kotimaisissa valmistajissa vastakaikua.

– Olemme henkisesti varautuneet myös epätavallisiin ratkaisuihin materiaalihankintojemme turvaamiseksi, toki potilasturvallisuuden varmistaminen on silloinkin ensisijaista. Tarvitaan myös yhteistyötä THL:n, ministeriöiden ja Fimean kanssa, jotta alalle tyypillinen vahva regulaatio ei tarpeettomasti haittaisi uusien innovaatioiden käyttöönottoa, Setälä toteaa.