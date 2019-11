Ratkaisu julki – näin kohuttua joulukirkkopäätöstä perustellaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Apulaisoikeusasiamies piti tilaisuutta uskonnon harjoittamisena.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Pasi Pölösen ratkaisu koskien koulun yhteisen joulujuhlan järjestämistä kouvolalaiskirkossa on julkaistu eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla. Ratkaisu perusteluineen on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Ratkaisu, jossa Pölönen piti koulun yhteisen joulujuhlan järjestämistä kirkossa ongelmallisena, ehti herättää viikonloppuna kiivasta keskustelua ja poliitikkojen osalta myös väärinymmärrystä. Ratkaisussa ei ollut kyse koulujen joulukirkkojen kieltämisestä, vaan siitä, että kaikille yhteinen joulujuhla ei saa olla uskonnollinen eikä sitä tulisi järjestää kirkossa. Oppilaat voivat tämän lisäksi osallistua koulujen järjestämiin kirkkotilaisuuksiin entiseen tapaan, kunhan vaihtoehtoinen tilaisuus on myös tarjolla.

Pölönen korostaa ratkaisussaan muun muassa, että ”perustuslakivaliokunta on pitänyt jumalanpalveluksessa käymistä joulunaikaan hyväksyttävänä käytäntönä, kunhan menettelystä on tiedotettu asianmukaisesti etukäteen ja osallistuminen on vapaaehtoista. Nyt käsillä oleva tilanne eroaa tästä siten, että kyse ei ole ollut yksittäisestä koulun ohjelmaan sisällytetystä jumalanpalveluksesta, vaan koulun yhteisen, perusope-tusasetuksen 3 §:n 5 momentin mukaisen päättäjäisjuhlan korvaamisesta kirkossa järjestetyllä juhlalla.”

Pölönen katsoo myös, että kyseinen juhla on ”merkittäviltä osin sisältänyt uskonnollista ainesta ja sitä on siten mielestäni kokonaisuutena arvioiden pidettävä uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena”.

Pölönen korostaa, että koulun lukukauden päättäjäisjuhla ei voi olla uskonnon harjoittamiseksi katsottava tilaisuus. ”Kyse on kaikille oppilaille yhteisestä opetukseen kuuluvasta juhlasta, joka on järjestettävä siten, että kaikki oppilaat voivat siihen osallistua vakaumuksestaan riippumatta”, Pölönen linjaa.

Opetushallituksen voimassa olevien ohjeiden ja perustuslakivaliokunnan linjausten mukaan myös koulun yhteiseen juhlaan voi sisältyä uskonnollisia elementtejä tietyissä rajoissa. Kyse ei saa olla kuitenkaan uskonnon harjoittamisesta.