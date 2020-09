Raportti: Suurten ikäluokkien hoidon kustannukset arvioitu yläkanttiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijoiden mukaan nykyisiä hoitoprosesseja on uudistettava nykyisestä.

Suurten ikäluokkien sairastamisen kustannukset vuoteen 2040 mennessä on pääsääntöisesti laskettu Suomessa liian korkeiksi, ilmenee KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemasta raportista.

Raportin mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 548 000:sta vuoteen 2040 mennessä tasolle 910 000 eli kasvu on 66 prosenttia. Kuitenkin kuolemien määrä kasvaa vuoden 2019 tasosta 53 800 vuoteen 2040 mennessä tasolle 65 500 eli 21 prosenttia. Raportin mukaan suurten ikäluokkien vaikutus hoidon tarpeeseen on huippukohdassaan matalampi mutta pitkäkestoisempi kuin on arvioitu.

Raportissa todetaan, että perinteisesti ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon tarvetta on arvioitu prosentteina yli 75-vuotiaista. 8,1 prosenttia yli 75-vuotiaista sai vuoden 2018 lopussa ympärivuorokautista hoitoa. Jos lähtökohdaksi otetaan, että vastaavaa hoitoa saa seitsemän prosenttia yli 75-vuotiaista, tutkijoiden mukaan palvelutarpeen kustannukset kasvaisivat vuodesta 2020 vuoteen 2040 vielä noin 1,5 miljardia euroa.

Raportin mukaan hoidon kustannukset syntyvät suurelta osin yhdeksän viimeisen kuukauden aikana ennen kuolemaa. Näin laskettaessa hoidon kustannukset kasvaisivat 324 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2040. Ero kustannuksissa laskentatapojen välillä on noin 1,15 miljardia euroa. Raportin mukaan keskeinen selittävä tekijä on ero tosiasiallisessa hoitoajassa.

Raportin mukaan vanhusten paikkatarpeen kasvu vuoteen 2040 on paikallinen ja keskittyy noin 30 kasvukeskukseen, joissa kunnat eivät vielä ole rakentaneet riittäviä vanhuspalveluja. Näiden kaupunkitaajamien vanhusten palvelujen lisätarpeesta voidaan selvitä lähes nykyisin kustannuksin.

Tutkijat katsovat, että hoitoprosesseja on uudistettava, sillä ikääntyvien hoitoprosessi on monin tavoin puutteellinen. Koulutetun hoitohenkilökunnan lisätarve on noin 6 000 henkilöä. Se vastaa laskennallisesti henkilökunnan vapautumista haja-asutusalueilla.

Raportin mukaan tehokas ja oikein ajoitettu kuntoutus edesauttaa vanhusten pärjäämistä ja vähentää ahtaiden hoitotilojen synnyttämää pitkäaikaisen hoidon tarvetta. Vanhukset tarvitsevat kotipalveluja ja normaalikokoisia asuntoja rakennuksissa, joiden yhteydessä on muita palveluja kuten ravintola, kuntosali ja oleskeluaulat.