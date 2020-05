Ranskan ja Saksan tukiesitys pudotti Italian korkoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopassa odotetaan lisää tietoa Ranskan ja Saksan ajamasta 500 miljardin euron EU-tason tuesta EU-jäsenmaille, mutta Nordean mukaan esitys on jo vaikuttanut Italian valtionvelkojen korkoihin.

Italian korot ovat laskeneet ja korkoero Saksaan on kaventunut, kun Saksa ja Ranska ehdottivat elvytysrahastoa. Ehdotuksessa rahat jaettaisiin suoraan ilman takaisinmaksuvaatimuksia. Tuki rahoitettaisiin lainaamalla suoraan rahoitusmarkkinoilta.

Tuki tulisi 650 miljardin komission elvytyspaketin ja EKP:n 750 miljardin velkakirja osto-ohjelman lisäksi.

Kyseessä on kuitenkin vasta ehdotus ja sen kohtalo on epävarma, kun Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Itävalta ovat ilmoittaneet vastustavansa sitä. Komission on määrä esittää oma ehdotuksensa elvytysrahastoksi myöhemmin.

Euroopan keskuspankin EKP:n kokouspöytäkirjojen mukaan keskuspankki voisi kasvattaa pandemian ajan osto-ohjelmaa seuraavassa kokouksessaan 4. kesäkuuta. EKP:n lisäostot tietysti painaisivat myös Italian korkoja alemmas.

Lisäksi Saksan korkojen pitäisi Nordean mukaan tietysti nousta ainakin hieman, jos olemme ajautumassa kohti yhteistä EU-velkaa. Euro todennäköisesti vahvistuisi myös, pankin aamukatsauksessa arvioidaan.

Saksan 10 vuoden velkojen korko on nyt miinuksella noin puoli prosenttia, ja Italia plussalla noin 1,6 prosenttia. Suomen korko on hieman yli 0,1 prosenttia,

Osakemarkkinoilla on maanantaina ollut Euroopassa nousupäivä. Lontoo oli iltapäivällä hieman laskussa, mutta Pariisi ja Frankfurt olivat parin prosentin nousussa. Helsingissä oltiin aavistuksen verran plussalla.

Aasiassa Tokio oli aiemmin maanantaina parin prosentin nousuvauhdissa, ja Hongkongkin jäi viikonlopun mielenosoituksista huolimatta hiukan plussan puolelle.

Financial Timesin mukaan Kiinan viranomaiset ovat yrittäneet vakuutella kansainvälisille sijoittajille, että ehdotetut uudet turvallisuuslait rauhoittaisivat levottomuuksia kaupungissa ja parantaisivat liiketoimintaympäristöä.