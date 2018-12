Ranska älähti Donald Trumpille: Älä puutu sisäpolitiikkaamme

Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Divan vaatii, ettei Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump puuttuisi maan sisäpolitiikkaan. Aiheesta uutisoi RTL.

Trump kommentoi Ranskan mielenosoituksia aiemmin Twitterissä ja yhdisti liikehdinnän Pariisin ilmastosopimukseen.

– todella surullinen päivä ja yö Pariisissa, Trump kirjoitti.

– Ehkä on aika lopettaa naurettava ja äärimmäisen kallis Pariisin ilmastosopimus ja palauttaa rahat kansalle matalampien verojen muodossa, hän jatkoi.

Le Divan vastasi Trumpin väitteisiin LCI-televisiokanavan haastattelussa.

– Minä sanon presidentti Donald Trumpille ja herra Emmanuel Macronille: mekään emme ota kantaa Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan, antakaa meidän kansamme siis olla, ulkoministeri linjasi.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018