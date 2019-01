Raju ehdotus: Korvataan USA:n joukot Syyriassa palkkasotureilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erik Princen mukaan palkkasotilaat voisivat puolustaa USA:n liittolaisia ja torjua Iranin vaikutusvallan kasvua.

Syyriaan sijoitetut Yhdysvaltain asevoimien joukot voitaisiin korvata palkkasotilailla. Näin esittää Blackwater-yhtiön perustaja, entinen toimitusjohtaja Erik Prince.

Blackwaterin nimi on nykyään Academi, joka on yksityinen sotilasalan yritys. Blackwaterin nimi tahraantui välikohtauksessa, jossa sen henkilöstö syyllistyi irakilaissiviilien ampumisiin vuonna 2007. Sen jälkeen yhtiön nimi on vaihtunut useaan otteeseen. Prince myi yhtiön lopulta yksityissijoittajien muodostamalle ryhmälle.

Princen mukaan palkkasotilaat voisivat puolustaa USA:n liittolaisia ja torjua Iranin vaikutusvallan kasvua sen jälkeen, kun amerikkalaisjoukot lähtevät Syyriasta, kertoo uutissivusto Independent.

– Yhdysvalloilla ei ole pitkän aikavälin strategista velvollisuutta pysyä Syyriassa. Minun mielestäni ei ole kuitenkaan hyvä idea hylätä liittolaisiamme, Prince sanoo.

Prince viittaa pääosin kurdeista koostuviin SDF-joukkoihin (Syyrian demokraattiset voimat), jotka ovat taistelleet USA:n rinnalla Isisiä vastaan Syyriassa.

Presidentti Donald Trump ilmoitti joulukuussa, että amerikkalaisjoukot vedetään Syyriasta. Monet yhdysvalatalaiset virkamiehet ilmaisivat huolensa vetäytymisen nopeasta aikataulusta, jonka sanotaan vaarantavan liittolaisten aseman ja Isisin vastaiset toimet. Puolustusministeri James Mattisin kerrotaan eronneen protestina presidentti Trumpin päätökselle.

SDF-joukot jäisivät omien sanojensa mukaan suojattomiksi Turkin hyökkäykselle, jos Yhdysvallat vetää joukkonsa Syyriasta.

Princen mukaan USA voisi tarjota edes jotain suojaa liittolaisilleen käyttämällä palkkasotilaita. Prince korostaa, että Syyrian hallituksen ja Iranin joukot ovat Turkkia suurempia uhkia SDF:lle.

– Amerikan historia on täynnä julkisen ja yksityisen välisiä kumppanuuksia ja paikkoja, joissa yksityinen sektori voi täydentää aukkoja ja jossa erittäin kalliin armeijan ei välttämättä pidä olla, Prince toteaa.

Jos liittolaisillamme ei ole vankkaa kykyä puolustautua iranilaisten ja syyrialaisten perinteiseen sodankäyntiin perustuvia maahyökkäyksiä vastaan, heidät murskataan, Prince sanoo.

Blackwater-yhtiö sai satoja miljoonia dollareita Yhdysvaltain hallituksen kanssa solmituista sopimuksista Irakin ja Afganistanin sotien aikana. Blackwaterin palkkasotilaat muun muassa tukivat yhdysvaltalaisjoukkojen operaatioita ja suojasivat virkamiehiä ja rakennuksia.

Nykyään Prince johtaa perustamaan Frontier Services Group -turvayhtiötä.