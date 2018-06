Rajavartiolaitoksen johtaja HS:lle: Meillä on neljä painajaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilkka Laitisen mukaan suurin uhkakuva on itärajan tilanne.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitisen mukaan Rajavartiolaitoksella on ”neljä painajaista”.

”Ensimmäinen on se, mikä on itärajan tilanne. Sen ennustettavuus on heikentynyt erityisesti vuodesta 2014 eteenpäin”, Laitinen sanoo Helsingin Sanomille.

Toinen painajainen hänen mukaansa on terrorismi.

”Päävastuu kuuluu poliisille, mutta aika äkkiä meille tulee soitto, kun jossakin poksahtaa. Näin kävi esimerkiksi Turun puukotusten yhteydessä.”

Kolmantena painajaisena Laitinen mainitsee suurimittaisen laittoman maahantulon, joka hänen mukaansa horjuttaa yhteiskunnan rakenteita, aiheuttaa poliittisia kriisejä.

”Sellaisen hallinta on osoittautunut erittäin haasteelliseksi.”

Neljäntenä Laitinen nostaa suuren merionnettomuuden Suomenlahdella, jossa rahtialusten reitit risteävät Helsingin ja Tallinnan välisten matkustaja-alusten reittien kanssa.

”Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen. Todennäköisyys, että jotain tapahtuu, kasvaa koko ajan”, Laitinen sanoo.

Laitisen näkemys valtioista, jotka haluavat sulkea rajansa siirtolaisilta, on kielteinen.

”Mitä se tarkoittaa, että rajat kiinni? Ei se ole kestävää kehitystä, ei se ratkaise mitään. Jos ihmiset ovat tulossa rajan yli, niin he tulevat, jos ovat tullakseen”, hän sanoo.

Laitinen on valittu Rajavartiolaitoksen seuraavaksi päälliköksi syksyllä eläkkeelle jäävän kenraaliluutnantti Jaakko Kaukasen jälkeen. Laitinen on toiminut aiemmin Frontexin pääjohtajana.