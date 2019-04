Raija Vahasalo: ”Lisää pakkoa haluttomille” ei vastaa ongelmaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja on huolissaan SDP:n halukkuudesta käyttää rahat myöhäisempiin ikävuosiin varhaiskasvatuksen sijaan.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Tutkimustulokset osoittavat kiistatta laadukkaan varhaiskasvatuksen hyötyjä kaikille lapsille. Varhaiskasvatus tasaa tehokkaasti erilaisista taustoista tulevien lasten lähtötasoeroja sekä vahvistaa tasa-arvoa.

– Ongelmiin täytyy puuttua ennen kuin lapset ja nuoret alkavat kokea syrjäytymistä. Tärkeintä on ennaltaehkäisy sekä tuki niille, jotka ovat jo syrjäytyneet. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella suojelemme parhaiten lapsia ja nuoria, Vahasalo sanoo.

Kokoomus on linjannut, että seuraavan hallituksen ohjelmaan on kirjattava kaksivuotinen, maksuton esiopetus. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen, sen laatuun panostetaan entisestään ja varhaiskasvatusmaksuja alennetaan. Nykyään aivan liian moni lapsi jää kokonaan varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.

– SDP haluaa laajentaa oppivelvollisuuden koko toiselle asteelle. ”Lisää pakkoa haluttomille” -keino ei kuitenkaan vastaa syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ongelmaan. Ongelmiin pitää puuttua ennen niiden syntymistä eli varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, Vahasalo korostaa.

– Meidän ei tarvitse pidentää koulutien pakollista osuutta, mutta meidän pitää antaa sen varrella sellaiset opit ja työkalut, että niillä pärjää jatkon jyrkemmät ylämäet ja haastavammat reitit, hän jatkaa.