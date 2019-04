Raija Vahasalo: Lastensuojelu kaipaa uudistamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Raija Vahasalo haluaa uudistaa lastensuojelun vastaamaan paremmin lasten ja nuorten tarpeita.

Kansanedustaja Raija Vahasalon (kok.) mukaan lastensuojelu kaipaa samanlaista uudistuksen henkeä, kuin mitä ikäihmisten hoidon parantamisessakin on nyt.

– Tällä hetkellä yhdellä sosiaalityöntekijällä saattaa olla jopa 50-60 lasta asiakkaanaan ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus lapsen elämässä on suurta. Runsaan vaihtuvuuden takia sosiaalityöntekijät eivät pysty tutustumaan lapsiin tarpeeksi hyvin, mikä vaikeuttaa lasta koskevien ratkaisujen tekemistä. Se johtaa myös siihen, että lasten ja nuorten täytyy kertoa tarinansa toistamiseen uusille henkilöille, mikä on henkisesti raskasta.

– Sosiaalityöntekijöillä on myös paljon valtaa nuoren elämään, joten on ongelmallista, jos he eivät tunne asiakkaitaan tarpeeksi hyvin, hän huomauttaa.

Valtioneuvostolle tehdyn selvityksen perusteella asiakkaiden enimmäismäärän pitäisi olla 25 lasta sosiaalityöntekijää kohden, kun se nykyisellään saattaa olla jopa kaksinkertainen. Sekä resurssit että toimintatavat kaipaavat uudistusta.

– Lastensuojelun pitäisi monessa tilanteessa pystyä puuttumaan lasten tilanteeseen nykyistä aiemmin, sillä jokainen lapsi ja nuori tarvitsee pysyvän ja turvallisen kodin. Mitä aiemmin pystymme tarjoamaan perheille apua, sitä paremmin pystymme ennaltaehkäisemään suuremmat ongelmat tulevaisuudessa. Lastensuojelu kaipaa pikaista uudistamisen henkeä, Vahasalo painottaa.