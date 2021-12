Rahtilaiva syttyi tuleen Ruotsin edustalla

Rahtilaiva syttyi tuleen merellä Göteborgin edustalla, kertoo Aftonbladet. Laivalla on 17 miehistön jäsentä.

Anders Lännholm Ruotsin meripelastuskeskuksesta kertoo Aftonbladetille, että rahtilaivan kapteeni ei ole halunnut evakuoida alusta.

– Meillä on kuusi alusta palavan laivan ympärillä. Se vain palaa entistä kiivaammin. Laivan kapteeni ei halua evakuoida alusta vielä, Lännholm kertoo.

Lännholmin mukaan näyttää siltä, että paloa on vaikea saada hallintaan. Hänen mukaansa paikalle on tuotu sammutushenkilökuntaa, mutta helikopteri ei ole onnistunut kuljettamaan heitä palavalle alukselle.

Lännholmin mukaan evakuointihelikopteri on valmiudessa miehistön pelastamista varten. Hänen mukaansa on tärkeää, että kapteeni tekee evakuointipäätöksen riittävän aikaisin, jotta leviävä palo ei estä miehistön evakuoimista.

Laivan rahtina kerrotaan olleen puutuotteita. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, etteikö laivan kyydissä olisi räjähtäviä tai vaarallisia aineita.

Palon kerrotaan näkyneen selkeästi kilometrien päähän.

